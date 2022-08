El primo del exmediocampista de River, Ezequiel Cirigliano, quien fue detenido por ingresar con un arma de fuego en una casa de la localidad bonaerense de Caseros, apuntó contra el club de Núñez al afirmar que "su problema nace por el desarraigo del club que lo formó".

En declaraciones radiales, el familiar del futbolista contó que River "lo formó, lo levantó y lo puso como capitán, como estrella, como figura a futuro", y que "de repente, las respuestas, los malos tratos y la no contención hicieron que él cayera en un pozo depresivo".

Añadió que "el público lo conoce como un gran jugador, pero nosotros lo conocemos como familia y es una gran persona. Toda la vida se dedicó a su familia, a la gente, a los amigos, de hecho nunca quiso dejar el barrio, sus amistades... Es una persona completamente ajena a lo que es la fama, la fortuna y el dinero".

Apuntó, vía D Sports Radio, que "no es fácil para un chico de 20 años estar en una situación donde todos te alaban, donde te dicen que sos un genio, un fenómeno, un ídolo y de repente sos la peor persona del planeta". También remarcó que "Ezequiel tiene una depresión que con el transcurso del tiempo es muy difícil de manejar" y "por medio de la contención de la familia y amigos se fue levantando, se fue sintiendo más fuerte y pudo volver a jugar. Lo único que quiere, hoy, como persona, es estar tranquilo y estar bien".

Cirigliano fue arrestado el domingo pasado, acusado por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, según confirmaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, por lo que fue trasladado a la Comisaría 1ª de Caseros.

El exmediocampista de River apareció en Primera División en 2010, con 18 años y de la mano del entrenador Leonardo Astrada, y disputó 65 partidos en sus dos etapas hasta 2015.

Además, vistió las camisetas de Hellas Verona de Italia, Dallas de Estados Unidos, Zapatepec de Mexico y San Luis Quillota de Chile en el exterior, al tiempo que en la Argentina también jugó en Tigre, Atlético Tucumán y Godoy Cruz de Mendoza, su última institución en el país en 2021.

"No hubo ningún intento de robo ni violación de domicilio"

Guillermo Vera, abogado de Cirigliano, expresó sobre la causa que "no hay ningún hecho delictual en cuanto a peligro con un arma", ya que "él no salió a poner en peligro la vida de terceros" y "no hubo ningún intento de robo ni violación de domicilio. El letrado subrayó que "viene padeciendo problemas psicológicos desde 2015, con una angustia y depresión muy grande a partir de su salida de River, y había sido medicado por sus estados de pánico y angustia".

Pese a que había surgido como una de las principales promesas de las Juveniles de River, problemas extrafutbolísticos marcaron la carrera de Cirigliano, de 30 años, que en febrero llegó al Cynthialbalonga Calcio de la D de Italia.

En su regreso a River, tras haber estado a préstamo en el Hellas Verona, coincidió con los inicios del ciclo de Marcelo Gallardo en 2014 e incluso disputó dos encuentros con el entrenador en el banco de suplentes, pero la siguiente temporada no fue tenido en cuenta por el DT y su futuro se alejó del equipo en el que inició su carrera.