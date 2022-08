La primera reunión de cuadros técnicos del Gobierno y la Mesa de Enlace tuvo como resultado el diagnóstico de ambas partes de que se está trabajando en una especie de proceso de "conocimiento" de los nuevos funcionarios y las entidades, luego de años de una relación dura y de confrontación. Del encuentro, que arrancó a las 17.30 en la sede de la secretaría de Agricultura y duró hasta las 19, no salieron soluciones concretas pero se avanzó en modificaciones en los cinco puntos prioritaros de la agenda: el dólar soja, economías regionales, importación de fertilizantes, corte de biodiesel y exportaciones de carne.

"Nuestra responsabilidad es no abandonar nunca los ámbitos de confianza y diálogo. La confianza se construye y necesitamos de las dos partes para construirla", destacó el secretario Juan José Bahillo. En esa línea, Carlos Odriozola, de la Sociedad Rural, consideró que "las expectativas no eran que nos fueramos con todas las soluciones, es conocernos, es un primer conocimiento para generar confianza y diálogo. Si bien es cierto que sin medidas, conformes no nos vamos, pero ellos saben que el campo puede acompañar". Por su parte, Martin Spada, direrctor de FAA, consideró que "ahora vamos a contarles a los presidentes lo analizado, que no es mucho, es una puesta a punto y ver quienes quedan a cargo de los temas. Estan en estudio las medidas".

Acompañaron a Bahillo el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Manuel Fernández Arocena; los subsecretarios José María Romero, Delfo Buchaillot, y Jorge Solmi; además del director Nacional Luciano Zarich. Por las entidades estuvieron presentes Odriozola, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Spada, de Federación Agraria Argentina (FAA); Silvina Campos, de Coninagro; y Ernesto O"Connor, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Vale decir que los funcionarios del Gobierno tuvieron la confirmación de su nombramiento en el cargo mientras transcurría el encuentro.



En este contexto, Bahillo destacó que "con este encuentro queremos establecer un buen ámbito de trabajo, donde se dejen marcados los lineamientos ya planteados en los anteriores encuentros", y agregó que "estoy convencido de la importancia que tiene el sector porque es imposible pensar que al país le va a ir bien sin la matriz productiva del campo".

Dentro de los puntos tocados, Odriozola manifestó el rechazo de la SRA a la resolución de AFIP 5248 sobre el pago a cuenta extraordinario en el pago a cuenta de ganancias publicado este martes por la mañana en el Boletín Oficial. Y también se refirió al diálogo que hubo sobre la exportación de carnes. "Propuestas hoy no trajeron en cuanto a carne. Son conscientes que algo tienen que ofrecer", expresó. Allí el Gobierno rechaza la apertura total de las exportaciones, que es lo que reclama la Mesa de Enlace, y sostiene que no se abrirá la venta externa de los siete cortes populares de mayor consumo a nivel local. Ese tema es uno de los más trabados de la agenda y el Gobierno aseguró que no habrá modificaciones.

Por otra parte, Bahillo dijo que continuarán los topes para exportar maíz y trigo “en la medida que nosotros veamos que liberar más cupos de exportación no genera problemas al mercado interno o a otras cadenas productivas como por ejemplo en el caso del maíz, todo lo que es la cadena avícola, el sistema de engorde de feedlot, a los tambos o el sector porcino". Y agregó que "queremos garantizar a las otras cadenas que transforman la proteína vegetal en proteína animal, agregando valor y generando puestos de trabajo que también tengan la tranquilidad de tener los insumos necesarios”.

Sobre el dólar soja, el dirigente de la Sociedad Rural, Odriozola, detalló que "mi sensacion es que el sistema no es atractivo para nadie, van a hacer una nueva propuesta". Lo que el Gobierno comprometió allí es trabajar para agilizar el trámite que se hace en los bancos para acceder al beneficio. Por el momento, no está en carpeta que haya una modificación del tipo de cambio para que vendan distinto al que ya se ofreció cuando se dispuso esa medida. Bahillo lo puso en palabras asegurando que "se está evaluando una mejora en la implementación de este sistema. Ahora este es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto con las autoridades del Banco Central y del ministerio de economía. Nosotros hacemos nuestro aporte, pero es un tema muy técnico que trabajamos en conjunto”.