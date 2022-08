Los camaristas inventan una nueva categoría al hablar de una inteligencia “superficial” porque sostuvieron que no se había afectado la intimidad de las personas puestas bajo observación de la AFI. “¿Cómo no va a afectarlas –se pregunta Carreras– saber que personas se mezclaron e infiltraron entre ellas, se ganaron su confianza y pasaban informes y reportes de sus cartas, de sus ideas, de sus dolores más personales?”

Si la AFI hizo tareas porque había una amenaza para el presidente debió poner en conocimiento a la justicia y más si esas tareas se extendieron durante un año, pero eso no sucedió. “Las tareas de detección de un potencial peligro habilitan a los servicios de inteligencia a realizar trabajos de campo sin orden de juez, pero con la obligación de hacerlo a la brevedad de iniciadas las tareas. En este caso no se hizo, sumado a que no constituían un peligro o amenaza para la seguridad presidencial y/o interior, porque el fallo recurrido no lo probó ni liminarmente siquiera. No hay otro modo de calificar los hechos como de espionaje ilegal”, concluyó.