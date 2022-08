El festival de Woodstock de 1969 pasó a la historia como uno de los grandes eventos - si no el más grande de todos- del rock, no solo por el medio millón de personas que congregó, sino también por el ambiente pacifista que marcó en un claro rechazo a la guerra de Vietnam y las tensiones raciales de la sociedad norteamericana de ese momento.

A los 77 años murió Michael Lang, creador y organizador del mítico Festival de Woodstock

Se llevó a cabo entre el 15 y el 18 de agosto de 1969, en el pueblo homónimo, ubicado en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Durante tres noches tocaron músicos de la talla de Jimmy Hendrix, Janis Joplin y The Who, figuras destacadas de una lista de 32 bandas que se subieron al escenario, levantado en el predio de una granja lechera, a 70 kilómetros del pueblo. El festival sin dudas fue un ícono de toda una generación y fue la cumbre de un movimiento -el hippismo- nacido a la sombra del hastío y de una sociedad cansada de guerras, con Hendrix tocando el himno estadounidense con su guitarra eléctrica como signo de irreverencia y protesta. Fue uno de los momentos célebres que se siguen recordando de esos días.

En 1969, el contexto social marcaba una profunda división en la sociedad norteamericana, no solo por el malestar creciente por la guerra de Vietnam, sino por las tensiones raciales y las revueltas en 125 ciudades, en 1968, tras el asesinato de Martin Luther King.



Melenas, barbas, símbolos de paz, banderas del arco iris, desnudez; los ideales de pacifismo, el amor libre, la vida en comunidad, el ecologismo, la música y las artes: todo fue paz, amor, drogas y rock&roll. Sin embargo, según las crónicas, durante el festival tres personas murieron: dos por sobredosis -corría el consumo de LSD- y otra en un accidente, cuando un espectador se quedó dormido en el campo lindero y un tractor le pasó por arriba.

Cómo y quiénes lo organizaron

Woodstock se convirtió en una marca en sí mismo. Y los productos vinculados al festival siguen generando dinero: 20 millones de dólares al año, según Epic Rights, la compañía que comercializa y gestiona el merchandising.



Sus organizadores fueron cuatro empresarios, encabezados por Michael Lang, el ideólogo, y seguido por Artie Kornfeld, Joel Rosenman y John Roberts, que oficialmente llamaron al evento: Feria de Arte y Música de Woodstock. Quisieron revivirlo 30 años después, en 1999, pero todo terminó en un fiasco: hechos de violencia, violaciones y destrozos dieron por finalizado el festival antes de tiempo.

Los tickets de tres días costaban U$S 18 en la preventa y U$S 24 en la puerta (a precio de ese momento, en la actualidad superarían los 100 dólares), y se compraban en las disquerías de la ciudad de Nueva York o por correo. Se vendieron alrededor de 186.000 entradas anticipadas.



También, se filmó la película -This way to Woodstock… the movie-, un documental dirigido por Michael Wadleigh. La edición final la hizo Martin Scorsese y fue el film más taquillero de Estados Unidos en 1970. Ganó el Oscar al "Mejor documental" en la premiación de 1971.



Los 3 momentos inolvidables de Woostock

Janis Joplin, la voz principal del grupo de rock psicodélico Big Brother and The Holding Company regaló uno de las perfomance célebres del festival. Impresionó con temas como "Raise Your Hand", "As Good as You've Been to This World", "To Love Somebody" (cover Bee Gees), "Summertime", "Kozmic Blues", entre otros. El cierre fue con "Piece Of My Heart" y "Ball 'N' Chain".

Los The Who pidieron el pago por adelantado y obligaron a un helicóptero de la organización a desplazarse hasta el banco de Nueva York antes de salir a escena. Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle y Keith Moon arrancaron con "Heaven and Hell" y "I Can't Explain". Luego sonaron "It's a Boy", "Pinball Wizard" y "Tommy's Holiday Camp", entre otras. El cierre fue con todo: "My Generation" y "Naked Eye".

Jimmy Hendrix dejó, quizás, el momento más icónico del festival al tocar el himno norteamericano con su guitarra eléctrica, toda una irreverencia para esos tiempos, junto al sonido de bombas, ametrallas y sirenas, que hacían referencia a la guerra de Vietnam. Fue el cierre de un evento que quedó en la historia.



Seguí leyendo: