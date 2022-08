El Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles, Estados Unidos, confirmó este miércoles que el fallecimiento de la actriz Anne Heche se debió a las lesiones sufridas tras el accidente de tráfico en el que se vio involucrada el pasado 5 de agosto.



Según el informe, una fractura del esternón después de un fuerte traumatismo, así como diversos impactos en la cabeza, quemaduras y la inhalación de una gran cantidad de humo figuran entre las causas de su muerte.

Además, se detalló que Heche “fue declarada en estado de muerte cerebral la noche del 11 de agosto”. Sin embargo, su corazón siguió latiendo dos días más para completar la tarea de encontrar personas compatibles a las que donar los órganos de la actriz estadounidense, a quien se le retiró el soporte vital el domingo pasado.

El accidente

Anne Heche fue ingresada en el hospital West Hills de Los Ángeles el pasado viernes 5 de agosto cuando su Mini Cooper azul se estrelló contra una vivienda de dos pisos en la zona de Mar Vista.

Tras perder el control del coche e impactar contra la casa, el Mini Cooper se incendió. Según informó la Policía, el auto iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y ardió al chocar contra el inmueble, provocando graves quemaduras a Heche.

Antes del incidente, varias cámaras de seguridad la grabaron conduciendo de manera temeraria por una zona residencial.

Asimismo, la actriz se vio implicada en dos accidentes al chocar primero contra un auto y después contra un garaje del que huyó mientras un vecino le gritaba, según se puede observar en un video difundido en las redes sociales.

Por otra parte, la Oficina de Información Pública de la Policía de Los Ángeles confirmó la semana pasada a los medios de comunicación que los análisis de sangre revelaban la presencia de drogas.

Quién era Anne Heche

Su papel preponderante fue a fines de los 90, como Marion Crane -la mujer asesinada en la ducha que antes fue el rostro de Janet Leigh- en la nueva versión de "Psicosis", de Alfred Hitchcock, dirigida por Gus van Sant.

Anne Hache saltó a la fama masiva a principios de la década de 1990 cuando participó de la novela de la cadena NBC, "Another World", donde había debutado a los 12 años. Por encarnar a dos gemelas ganó un Emmy y en 1992, intervino en "Las aventuras del joven Indiana Jones".Un año más tarde, formó aprte del elenco de "Huckleberry Finn". En 1997, llegó al encuentro del gran público, con su primer papel importante en "Brasco", una película de gángsters de 1997, dirigida por Mike Newell y protagonizada por Al Pacino y Johnny Depp.

También, participó en otras películas como "Escándalo en la Casa Blanca" (Wag the Dog), con Robert De Niro y Dustin Hoffman, que también se estrenó en 1997. Otros films en los que participo fue "Volcano", junto a Tommy lee Jones, y la taquillera "Sé lo que hicieron el verano pasado" (I Know What You Did Last Summer), una película de terror dirigida por Jim Gillespie, y protagonizada por Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, y Freddie Prinze Jr. Donde Heche tuvo un papel secundario.

Al año siguiente, trabajó en "Ally McBeal"; y junto a Harrison Ford, en "Seis días y siete noches ", previo a la remake de "Psicosis".



Entre sus papeles más recientes, fue como la madre del asesino en serie "Mi amigo Dahmer"- apodado El Caníbal de Milwaukee- en el film biográfico de 2017. También, actuó junto a Sandra Oh, en la comedia negra "Catfight", de 2016. En 2020, había participado del popular programa "Dancing with the Stars". un programa de baile de parejas formadas por una superestrella y un bailarín o bailarina profesional que participan de la competencia.

Antes de morir, había trabajado en "Girl in Room 13", producción de Lifetime, y en la esperada serie "The Idol", creada por Sam Levinson. También en "The Weeknd" con el protagonismo de Lily-Rose Depp.



Su noviazgo con Ellen DeGeneres

Anne Heche mantuvo una relación amorosa con la actriz y comediante Ellen DeGEneres. Ambas estuvieron juntas entre 1997 y 2000 y llegaron a ser vistas como "un ejemplo y símbolo de la comunidad LGTBQI+" en la industria de Hollywood.

Se habían conocido en una fiesta organizada por la revista Vanity Fair. “Nuestro tiempo fue una parte hermosa de mi vida y la llevo con honor”, ​​dijo Heche a USMagazine, aludiendo a su romance pasado con la popular conductora.

“Fui parte de una revolución que creó un cambio social, y no podría haberlo hecho sin enamorarme de ella", aseguró, aunque más tarde sostuvo que esos tres años de relación, le había costado que su carrera no fuera tan rutilante como antes.

Aunque, en ese tiempo, protagonizó series como "Men in Trees" o "Save Me", y mantuvo su prestigio en el cine independiente, en producciones comoo "John Q" junto a Denzel Washington o la comedia "Los otros dos".

Después de esa relación, Heche tuvo dos parejas con dos hombres, con quienes tuvo otros tantos hijos.



En 2001, Heche se puso de novia con el Coleman Laffoon, a quien conoció cuando él trabajaba como camarógrafo en el programa de DeGeneres, y tuvieron un hijo, Homer, en 2002. Cuatro años después, se separaron.

Ese mismo año, en 2006, comienza un noviazgo con el actor James Tupper y estuvieron juntos hasta 2018. Tuvieron un hijo, Atlas, en 2009.



Finalmente, en 2021, Heche, había comenzado otra relación con Peter Thomas Roth durante el verano.



