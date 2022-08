No sé si nos etiquetan como para tenernos estudiados a la hora de vendernos cosas, o si el trabajo sucio lo hacemos nosotros, cómplices del sistema, cuando nos etiquetamos para ser vistos, pertenecer a alguna tribu y no sentirnos solos. Probablemente sean ambas cosas, y así el asunto se vuelve efectivo y letal.

Con etiquetar no me refiero a esa práctica típica de las redes, aunque tiene que ver. Me refiero a esa manía muy de moda que es agregarle, al nombre propio, etiquetas del estilo de: “Javier, bostero, ricotero, carnívoro, blusero y amante del buen vino”. Algunas etiquetas llegan a extremos ridículos: “gestor de la vida”, “sommelier del amor”, y licencias poéticas así. Es que hay gente que cree que sos algo, simplemente por decir que lo sos.

Este etiquetado se parece a cuando en las bateas de discos en Europa encontrabas la de “World Music”, donde iban a parar lo que no era rock, jazz y canciones: Piazzolla, Hermeto, la música de África y discos que no se podían bailar. Había que vender, y entonces crearon esa etiqueta que ayudaba a los distraídos y pataduras.

Acá también se trata de vender y de comprar, sean objetos, sean voluntades.

No sé bien cuándo nació esto de ponerle etiquetas a las personas. Quizá con el psicoanálisis, cuando el licenciado le dijo al paciente que era “paranoico” y el tipo se lo contó, entre risas y nervios, a la esposa y al tipo que lo estaba siguiendo. Y luego se juntó con otros paranoicos y se armó una “secta”, una “tribu urbana” o una “minoría”. Más etiquetas.

Lo de etiquetarse uno mismo probablemente sea parte de la hipercomunicación, cuando creímos que teníamos el poder de pertenecer, o de ser portadores de alguna militancia, simplemente con agregar, al lado del nombre, “revolucionario” o “rebelde”. No es tan tonto. Hay gente que fue dos veces a una plaza a protestar y se cree revolucionaria. O se lo cree por patalear en Facebook. Cómo no, si las etiquetas lo indican, como una profecía autocumplida.

Esto es campo orégano para los que tienen que vender algo flojo de papeles: “el cambio”, “la libertad”, “el futuro”. Basta con etiquetar de “libertarios” a la gente que se come el verso. Luego se da como en un juego. La gente se cuelga la etiqueta como si fuera una cucarda con valor histórico. Y el trabajo sucio ya está hecho.

Las etiquetas que uno se pone pueden ser pasajeras. Las que te ponen se cargan a veces con pesar y dolor. Hay gente que arrastra una que le pusieron de pibe: gordo, puto o pelado. Y como te etiquetan te venden… De eso se encarga algún algoritmo. Ahora las etiquetas no apuntan a humillarte sino a darte un valor abstracto, motivador, para luego saber qué ofrecerte, qué venderte, cómo controlarte.

No importan si son etiquetas que se niegan entre sí: “Julio César D., anarco capitalista”, “Analía Susana P. revolucionaria pacifista”, porque la clave de este asunto es romper las pertenencias y referencias históricas que te hacían un sujeto en busca de justicia e igualdad. Esta estrategia apunta a la dispersión de la ideología y del pensamiento para dividir y dividir y seguir dividiendo. Cambiar las etiquetas bajo las que nos alinean es parte de un poder nuevo, nunca visto antes, y que recién comienza a mostrar las uñas.

Las etiquetas de ahora borran las de siempre, las que te hacían militante. Con esto, lo ideológico es reemplazado por lo ocasional, lo coyuntural, lo tribal e incluso lo personal. Ni hablar de las etiquetas que rozan temas sensibles como ecología o cosas a las que es difícil oponerse. Ahí, los etiquetados andan por la vida sin explicar nada, porque ser “ecologista” supera las luchas previas y futuras. Ni hay que pensarlas. Esa es otra clave: “soy” sin pensar lo que soy. Y el sujeto histórico, capaz de sumarse a un proceso transformador para defender al hombre, deviene en un vegano que lucha por la supervivencia del lechón.

Una vez que han logrado borrar el límite de lo ideológico (me refiero a derecha/izquierda/peronismo/progresismo) a la gente se le puede vender cualquier verdura. “¿Y a mí que me importa el regreso de la derecha si yo soy ovolactovegetariano?”.

Esto es también una revancha del oyente. El oyente (los jóvenes, los distraídos, los resentidos, los desmotivados) comenzó a cerrar los oídos a nuestros discursos. Se hartó de que lo arrastráramos a la derrota. Y comenzó a preocuparse por su ombligo y su círculo, el de los ovolactovegetarianos. Porque, ¿qué tendrá que ver que vuelva la derecha con la realidad de un ovolactovegetariano que además se etiqueta “pansexual”, “pisciano” y “coach del placer”? Ya la derecha (el poder, el capitalismo) encontrará la forma de venderle algo que lo haga cuádruplemente feliz. ¿Por qué el ovolactovegetariano debería combatirla?

Esto no tendría demasiada importancia si no fuera porque estas “tribus” definidas por gustos y modas, por etiquetas, votan. Ahí se arman los merengues. En ese merengue, es fácil cambiarles el sentido a las palabras claves: nacional, popular, concentración, riqueza, futuro, honestidad, poder. Al ovolactovegetariano no les importa. No les dice más nada. Porque al ovolactovegetariano no hay yema que le venga bien. O porque todas las yemas le dan igual, lo que a efectos políticos es lo mismo. Se lo digo yo: “Javier, sommelier de venganzas y coach enológico”.

