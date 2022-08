El expresidente de Bolivia (2006-2019) y actual líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, aseguró que "no son tiempos" de hablar sobre una posible candidatura presidencial a las elecciones de 2025, a pesar de que de "casi cada día" lo invitan para proclamarlo a la reelección.

"Quiero decirles que, desde el momento que retorné de Argentina, aquí vinieron delegaciones solo para invitarme, me decían el año pasado, para proclamarte para candidato. Yo a veces me enojé, no son tiempos de hacer campaña; y eso es casi cada día", sostuvo Morales en su programa semanal de radio.

Morales aseguró que las candidaturas para las elecciones del año 2025 dentro de su organización política se debatirán en la gestión 2024 "junto a distintos sectores sociales, bancada y el gobierno nacional, por tanto exhortó a defender el gobierno de Luis Arce Catacora", añadió.

La semana pasada se conoció la campaña "Evo Candidato del Bicentenario de Bolivia" impulsada por Mario Cronenbold, excandidato a la gobernación de Santa Cruz.

"Los grandes proyectos se trabajan desde temprano, no se improvisan (…) y en este proyecto, ‘Evo bicentenario’ (…), tenemos el tiempo necesario para estructurar y madurar nuestra propuesta. (…) Puede ser aprobada, rechazada, lo que ustedes gusten, (pero) nosotros en el MAS no andamos con vueltas, nosotros tenemos un candidato ‘bicentenario Evo Morales’", declaró Cronenbold en conferencia de prensa.



Morales agradeció el apoyo, pero sostuvo que en el 2024 el MAS debatirá las candidaturas. "En la dirección nacional del MAS, debatiendo con la dirección departamental, decidimos que faltando un año evidentemente vamos a empezar a debatir. Primero en un ampliado nacional con distintos sectores sociales vamos a sentar las bases, que van a ser cómo se va a elegir, ahí vamos a sentar las bases", explicó Morales.

Durante su alocución, deslizó la posibilidad de que una mujer pueda tener espacio en una futura candidatura presidencial. "Mira, (el caso de Gustavo) Petro, casi estoy seguro que la hermana afrocolombiana (Francia Márquez) ha influido bastante. Me he reunido dos horas con ella, me comentó que para el triunfo de Petro en la segunda vuelta ha sido clave la vicepresidenta. Eso vamos a evaluar, todo puede pasar hasta el 2025, por favor, compañeros. Hasta la vida es prestada", resaltó.

El exmandatario boliviano residió en Buenos Aires desde diciembre de 2019 y hasta noviembre de 2020, cuando regresó a su país tras el triunfo de Luis Arce, también del MAS, en los comicios presidenciales.

Sin embargo, medios locales hablan de una ruptura entre el actual gobierno y Morales debido a las posibles candidaturas presidenciales.

Los bloques dentro del MAS perfilan y defienden a sus propias figuras para que asuman el liderazgo de cara a las próximas elecciones de 2025. La vieja estructura apoya a Evo Morales, mientras que los sectores renovadores quieren la reelección de Arce y su vice, David Choquehuanca.