El Central de Carlos Tevez no pudo de local contra Banfield, que lo venció 1-0 este lunes en el Gigante de Arroyito, en otro de los encuentros correspondientes a la fecha 15 de la Liga Profesional.

Agustín Urzi marcó en la primera etapa el único gol del encuentro a favor de los dirigidos por Claudio Vivas, que con este éxito alcanzaron los 18 puntos.

En tanto, el conjunto rosarino sumó su séptima derrota en el certamen y se plantó en la tabla con las mismas unidades que su vencedor.

Rosario Central dominó la pelota en el comienzo y buscó tocar por abajo y llegar por los costados con las proyecciones de Lautaro Blanco y Ignacio Malcorra por la izquierda y de Cortez y Cerrudo por la derecha. Su llegada más clara del primer tiempo fue un corner de Malcorra desde la derecha que Tanlongo cabeceó en el área chica, pero Cambeses desvió en su primera gran atajada.



Banfield, que sólo había llegado con un zurdazo apenas desviado de Enrique, abrió el marcador poco después con una buena jugada de derecha a izquierda en la que tocaron González y Dátolo, hasta que Urzi la paró fuera del área y sacó un zurdazo envenenado que se coló por el primer palo de Servio.



El gol tranquilizó a Banfield y aceleró aún más a los pibes de Central, que recién volvieron antes del descanso con un remate de Buonanotte que Cambeses contuvo sin esfuerzo.



El local buscó y generó juego por las puntas, pero careció de peso ofensivo en el área, a diferencia de Banfield, que tuvo menos la pelota, pero volvió a llegar bien cuando González metió un centro pasado desde la derecha que Enrique le bajó de cabeza a Dátolo, que con una volea de zurda la mandó alta.



El complemento mostró lo mejor de Central en el comienzo, cuando presionó más alto y buscó con los ingresos de los delanteros Marinelli y Ramírez.



El equipo de Tevez tuvo dos llegadas muy claras para empatarlo. El ingresado Infantino sacó un gran contraataque con un pase a Marinelli por la izquierda, quien corrió media cancha y habilitó muy bien a Buonanotte, que la picó de derecha ante la salida del arquero, pero le pelota pasó muy cerca del poste derecho.



Y la otra cuando Buonanotte mandó un tiro libre pasado desde la derecha, Infantino la metió de cabeza al segundo palo y Báez cabeceó solo, pero otra vez Cambeses, volando hacia su izquierda, la sacó sobre la línea, en su segunda gran atajada del partido.



Banfield se adelantó y jugó mejor con la pelota para defenderse lejos de su arco ante la impaciencia de Central, que buscó hasta el final como pudo, aunque la última clara la tuvo el ingresado Cruz, quien la tiró afuera solo con el arquero.



Así, Banfield volvió a ganar luego de ocho encuentros, en un partido que fue demasiado castigo para Rosario Central, que malogró las llegadas más claras y chocó con la enorme figura de Cambeses.





Desestimaron una denuncia contra Tevez

El fiscal rosarino Damián Cimino rechazó este lunes la denuncia presentada por una veintena de directores técnicos contra el entrenador de Rosario Central, Carlos Tevez, por presunta usurpación de título, informaron fuentes judiciales.



"Tras la evaluación de los términos presentados surge que el hecho denunciado no encuadra en una figura penal, desestimando la denuncia presentada", reportó un vocero de la Fiscalía rosarina.



La denuncia contra Tevez fue presentada el jueves pasado por el abogado rosarino Gustavo Dellepiane, en representación de una veintena de directores técnicos del país, entre los cuales había varios de Rosario.



Si bien no trascendieron los nombres de los técnicos denunciantes, se filtró que varios de ellos son entrenadores con pasado en Newell's Old Boys.