El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, recibió buenas noticias en el segundo entrenamiento de la semana con la vuelta del colombiano Miguel Borja y el alta médica para el chileno Paulo Díaz, David Martínez, Matías Suárez y Milton Casco.



Borja, autor de un gol en el triunfo ante Central Córdoba por 3 a 0, se entrenó con normalidad luego de superar un cuadro gripal.



El atacante colombiano se reintegró al plantel el martes, pero un síntoma gripal no le permitió trabajar a la par de sus compañeros y por orden del cuerpo médico retornó a su domicilio.



De esta manera, Gallardo podrá contar con el ex delantero de Junior de Colombia, quien disputó un buen partido el domingo pasado, en el Más Monumental, como titular en lugar de Lucas Beltrán. El técnico evaluará en estos días si lo mantiene en la formación inicial, o el juvenil surgido del club recuperará su lugar.



Por su parte, Casco y Suárez también se reestablecieron de un cuadro gripal. El defensor se perdió el encuentro ante Central Córdoba, y el delantero se ausentó en dos partidos: en el empate sin goles ante Arsenal y frente a los santiagueños.



Gallardo también podrá contar con Díaz, quien dejó atrás el pequeño desgarro en el isquiotibial izquierdo, y Martínez, recuperado de un desgarro en el cuádriceps de la pierna izquierda. La dupla central, que hasta hace unas semanas era titular, en principio estará como primera opción de recambio ante las buenas actuaciones de Emanuel Mammana y Javier Pinola.



El único ausente de la jornada fue el uruguayo Nicolás De La Cruz. El volante concretó la jura a la bandera argentina para obtener la doble ciudadanía, un trámite que inició en 2020. De esa manera, el ex Liverpool de Uruguay dejó de ocupar plaza de extranjero.



Por su parte, el defensor paraguayo Robert Rojas fue operado en la tibia y peroné de la pierna derecha, a raíz de los dolores que sufre en esa zona. Esta nueva intervención alargará su recuperación, la cual comenzó en abril de este año cuando se retiró lesionado en el triunfo 1-0 ante Alianza Lima de Perú, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.



El plantel se entrenó en el River Camp, dividido en grupos que alternaron tareas físicas de potencia y velocidad con ejercicios técnicos en cancha reducida. El próximo entrenamiento del equipo de Gallardo será el jueves, desde las 10, en el River Camp, a puertas cerradas.