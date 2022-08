El presidente Alberto Fernández reveló este jueves que sufrió amenazas de muerte. Aunque evitó dar precisiones y detalles, afirmó que hay en marcha una investigación que se encuentra en manos de la Policía Federal. En una entrevista, apuntó a la “lógica libertaria” de las agresiones y escraches violentos.



La revelación del mandatario surge luego de las agresiones violentas a funcionarios del gobierno y diputados y senadores que se registraron en las últimas semanas, con ataques violentos en las puertas de la Casa Rosada e inmediaciones del Ministerio de Economía y el Cognreso de la Nación.

"Todos recibimos amenazas. Yo también. No me preocupo mucho. No puedo contarlo porque temo estar interfiriendo en la investigación, que está trabajando la Policía Federal", reveló el Presidente, aunque no aportó mayores precisiones.

De inmediato, Fernández lo ligó con las agresiones y discursos violentos montados por sectores libertarios. "Yo planteo que la lógica libertaria no tolera la libertad de los otros. Es un momento así que se vive en el mundo entero, lo que se vio en el Capitolio de los Estados Unidos (en alusión al ingreso de manifestantes en enero de 2021 en rechazo al resultado electoral) nunca creíbe que lo íbamos a vivir. Y el promotor de eso es Donald Trump, que las encuestas dicen que está primero", sostuvo el Presidente.

"De verdad, creo que no es posible hacerse los distraídos, es muy grave lo que sucede y todos debemos hacer aglo para que deje de pasar", remarcó Fernández.

En otro tramo, además, Fernández se quejó de los niveles de violencia expresados el lunes en una de las marchas que tuvo lugar en la casa de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta. El Presidente señaló que "la democracia nos exige convivencia" y que "lo que estamos viendo es un caudal de ataques y violencia física que es insostenible". "Esa gente comete el delito de incitación a la violencia y no hay ni un fiscal que haga algo", se indignó.

Críticas al diputado que pidió la pena de muerte para Cristina Kirchner

Por otra parte, el presidente Alberto Fernández tamibén salió al cruce de las declaraciones del diputado del PRO por Neuquén Francisco Sánchez, quien a través de sus redes sociales el lunes planteó que Cristina Kirchner debía recibir la pena de muerte en caso de ser condenada por la Justicia.

En un mensaje de su cuenta de la red social Twitter, el diputado Sánchez escribió: "12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto para que este tipo de delitos sean considerados traición a la patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria".



"Es un delirio, un disparate, lo único que deja en evidencia es el nivel de ignorancia que hay en muchos", se indignó el Presidente. "En este caso, será un diputado. Creo que no va a tener suerte con su propueta para cambiar la ley y pedir semejante cosa. Con esa ignorancia en los tribunales es un problema", lamentó Fernández.