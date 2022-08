El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, negó este viernes que haya personas pasando hambre en Brasil, algo que ya había hecho en otras ocasiones, a pesar de que hay estudios que afirman lo contrario. Además, Lula confirmó su presencia en el debate presidencial este domingo, mientras que Bolsonaro dice tener intenciones.

"¿Hay gente que lo pasa mal? Sí, hay gente que lo pasa mal en Brasil; ¿alguien ha visto a alguien pidiendo un pan en la puerta de la panadería? No lo ves", afirmó el presidente en una entrevista con la cadena Jovem Pan, citada por la agencia Sputnik.

Poco después, Bolsonaro intentó rectificar o atenuar su afirmación al admitir que debe haber gente que pasa hambre en Brasil, pero el Gobierno trabaja para facilitar el acceso de los más vulnerables a los programas de ayuda social, explicó.

Sin embargo, un estudio de la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional divulgado en junio apuntó que cerca de 33,1 millones de personas no tienen para comer diariamente.

Bolsonaro utilizó su propaganda para prometer que, si gana las elecciones del próximo 2 de octubre, mantendrá los nuevos subsidios que su Gobierno empezó a entregar a 20 familias pobres desde este mes de agosto, en medio de una gran polémica, porque la ley electoral veta la concesión de nuevos beneficios sociales en época de campaña.

Lula y Bolsonaro al debate

Lula confirmó que asistirá este domingo al primer debate de la campaña para las elecciones de octubre, tras días de incertidumbre sobre su presencia. Su rival, por su parte, anunció que tiene intenciones de participar de la discusión, luego de decirle a su equipo de campaña que no asistiría al debate.

El ex presidente brasileño confirmó este sábado, a través de sus redes, su asistencia al debate presidencial transmitido por el canal de televisión Rede Bandeirantes a las 21hs, horario de Brasil. “Nos vemos en la Banda”, tuiteó Da Silva al mediodía.

Por su parte, Bolsonaro dijo este viernes que debería estar en el debate, pero aclaró que decisión aun no estaba tomada. "Debería participar el domingo Estoy decidiendo. En un momento creí que no debía ir, ahora creo que sí. Voy a ser fusilado, me van a tirar con todo porque para mis rivales compensa criticarme. Pero creo que mi estrategia será exitosa", afirmó Bolsonaro en el programa Pánico, de la radio Jovem Pan.

Se espera que este domingo sea uno de los momentos más decisivos de la campaña electoral, pues se celebrará el primer debate, y probablemente el único de cara a la primera vuelta de las elecciones. Hasta el momento, confirmaron su participación en el debate los candidatos Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT); Simone Tebet, del Movimiento de la Democracia Brasileña, y Felipe Dávila, del Partido Novo.