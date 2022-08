Natalia Vovk, la presunta autora del atentado que acabó con la vida de Daria Dugina, hija del filósofo ruso Alexander Dugin, aliado del presidente Vladimir Putin, fue encontrada muerta, informó la prensa austríaca.

"En la noche la encontraron muerta en un departamento alquilado, con 17 puñaladas en el cuerpo y un papel en la mano", dice el mensaje de Telegram que el diario sensacionalista Exxpress citó como fuente, según la agencia de noticias rusa Sputnik; y que contiene fotografías que supuestamente muestran a la mujer asesinada.



El periódico no especificó ni el país ni la ciudad donde fue hallada Vovk. A su vez, desde el Ministerio del Interior de Austria declararon a Sputnik que no podían confirmar la exactitud de la información publicada. "Después de consultar con nuestros colegas de la Dirección de Seguridad e Inteligencia del Estado (DSN), podemos comunicarle que tal caso no se conoce en Austria; por lo tanto, no podemos confirmar la exactitud de esta información", dijo el servicio de prensa del ministerio a la agencia rusa.

Daria Dugina, de 29 años, falleció el 20 de este mes en las afueras de Moscú, tras detonar un dispositivo explosivo colocado en su auto, en el que supuestamente también iba a viajar su padre, quien decidió cambiar de vehículo en el último momento.

Según la investigación del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), la autora del atentado fue la ciudadana ucraniana Vovk, nacida en 1979, quien llegó a Rusia el 23 de julio con su hija de 12 años y alquiló un departamento en el edificio dónde vivía Duguina. Desde entonces presuntamente vigiló a su víctima y, tras el homicidio, se marchó a Estonia con su hija a través de la provincia rusa de Pskov. Exxpress también señaló que "todavía no hay rastro de su hija".

Duguin promueve a Rusia como un país religioso, cristiano, de valores tradicionales y liderazgo paternalista, y desdeña los valores liberales de Occidente. Duguina expresaba visiones similares como comentarista del canal de TV nacionalista ruso Tsargrad.

En marzo había sido sancionada por Estados Unidos por su trabajo como jefa de edición de United World International, un sitio de internet al que Washington acusa de diseminar desinformación y propaganda prorrusa.Al anunciar las sanciones, Estados Unidos citó un artículo suyo de este año en el que decía que Ucrania iba a "perecer" si se adhería a la OTAN.

Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero pasado luego de que Estados Unidos rechazara las exigencias de Putin de archivar los planes de adhesión a la OTAN de la ex república soviética, algo que Moscú ve desde hace décadas como una amenaza a su seguridad y una "línea roja" que nadie debe trasponer.

