Miguel Sapochnik, uno de los showrunners de la exitosa House of the Dragon, abandonará su puesto como autor-director de la serie para su segunda temporada, la cual fue confirmada hace pocos días.

Según lo señalado por The Hollywood Reporter, Sapochnick, quien no se va en malos términos, argumentó en un comunicado: "Trabajar dentro del universo Game of Thrones durante los últimos años ha sido un honor y un privilegio, especialmente pasar los últimos dos con el increíble elenco y equipo de House of the Dragon".

Y añadió: "Estoy muy orgulloso de lo que logramos con la primera temporada y encantado con la reacción entusiasta de nuestros espectadores. Fue increíblemente difícil tomar la decisión de salir, pero sé que es la elección correcta para mí, personal y profesionalmente".

En este sentido, el ganador del Emmy continuará trabajando con HBO en nuevos proyectos así como productor ejecutivo de la flamante precuela, que se estrenó el 21 de agosto pasado.

Ryan Condal, el otro showrunner, permanecerá en su puesto para la segunda temporada y seguirá trabajando de cerca con el escritor del universo de GoT, George R.R. Martin.

Quién es Miguel Sapochnik

El cineasta y guionista Miguel Sapochnik nació en Reino Unido pero es hijo de argentinos, habla castellano y tiene un fuerte vínculo con el país.

Antes había dirigido, además, varios capítulos de la serie original, entre ellos, la conocida “Batalla de Los Bastardos” de GOT, episodio por el que se llevó un Emmy.

Los padres de Sapochnik, un diseñador gráfico y una psicóloga, emigraron al Reino Unido en 1969 por conflictos políticos. Miguel Vicente Rosenberg-Sapochinik nació en 1974, en la localidad de Hammersmith. Sin embargo, regresó a Argentina en varias ocasiones, incluso para pasar sus vacaciones en Pinamar con sus tíos segundos. Uno de sus primos es el periodista y escritor Martín Caparrós.

Se confirmó la segunda temporada

El éxito de House of the Dragon llevó a que a menos de una semana después del estreno de su primer episodio, HBO Max confirmara que la serie tendrá una segunda temporada.

Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva del área de programación de la señal televisiva, explicó que se encuentra "más que orgullosa de lo que el equipo de House of the Dragon logró hacer en la primera temporada".

"Nuestro fenomenal elenco y equipo técnico se enfrentó a un desafío enorme y superó todas las expectativas, entregando una serie que ya se estableció a sí misma como una infaltable para ver. No podríamos estar más entusiasmados de continuar dándole vida a esta saga épica sobre la casa Targaryen con una segunda temporada", reflexionó Orsi.

Hasta el momento, tanto en la señal premium HBO como en la plataforma de streaming, House of the Dragon superó las 20 millones de visualizaciones de su capítulo estreno, mientras que en América Latina también pasó a ocupar el primer puesto entre lo más visto, con un 60 por ciento más de audiencia que había tenido el debut de la segunda entrega del drama juvenil Euphoria.

Seguí leyendo