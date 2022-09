Las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, presididas por los legisladores Alicia Aparicio y Carlos Heller (FdT), dieron continuidad al trabajo iniciado el 29 de junio, cuando tomadores de créditos UVA expusieron las dificultades para afrontar las cuotas requeridas, a raíz del impacto inflacionario sobre el actual sistema de préstamos hipotecarios.

Durante el plenario, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, encabezó la lista de expositores que brindaron alternativas de refinanciamiento de los créditos UVA, con el propósito de garantizar el acceso al préstamo destinado a la adquisición o refacción de una vivienda única de ocupación permanente.



El titular del BCRA consideró que “nos toca tratar un tema complejo, difícil, concierne a uno de los temas de fondo que tiene nuestra sociedad que es la necesidad cultural y social de que los argentinos tengan acceso a su vivienda”.



En ese sentido, Pesce sostuvo que el 47% de estos créditos fueron otorgados por el Banco Nación, el 13% por el Banco Provincia y el 9% por el Banco Ciudad.



Asimismo, mencionó que se otorgaron 97 mil créditos para vivienda y para compras de propiedades con fines comerciales y que el 85% de los deudores pertenece a los dos deciles de mayores ingresos. “Estamos tratando un problema, al que hay prestarle atención, del sector más alto de la escala de ingresos de nuestro país”, aclaró.



“Tenemos que encontrar un mecanismo permanente que permita salvar estas situaciones excepcionales y críticas cuando el salario real cae abruptamente y los procesos de negociación paritaria no pueden compensar esta situación con la velocidad que necesitan las familias para poder atender la cuota de un crédito que se ajusta por inflación”, pidió.

Como propuesta, consideró que “hay una experiencia exitosa que es el Fondo de Garantía de los Depósitos donde hay una contribución que realizan los bancos y, cuando ha habido circunstancias excepcionales, se recurrió a ese Fondo para poder salvar esa situación”.



“Hay que encontrar un mecanismo de este tipo. Lo tenemos que plantear como una situación para adelante, tanto para los deudores actuales como para los futuros”, añadió. “Tenemos que ser cuidadosos mirando la banca privada, que la solución que se busque no signifique la ruptura de contratos y que tampoco signifique la pérdida patrimonial de los bancos públicos”, sostuvo el titular del Banco Central.



A su turno, la presidenta del Banco Nación (BN), Silvina Batakis, aportó datos estadísticos respecto del nivel de morosidad en el universo de tomadores de créditos UVA. “En el sistema hay una totalidad de 105.000 deudores UVA, de los cuales el 70 %, aproximadamente, pertenecen a la banca pública”, diferenció la ex ministra de Economía. De acuerdo a Batakis, el impacto inflacionario sobre el sistema dio por resultado “el aumento del crédito, que en el caso del UVA creció 919% desde su creación a la actualidad, en tanto el UVI tuvo un aumento del 846% por ciento”.



La titular del Banco Nación unificó la problemática de los damnificados en base a “los reclamos puntuales que nos acercan, y en los que detectamos estos temas en común; la aceleración de la actualización de la cuota, en relación a la actualización del salario; los problemas en el repago de la deuda; el incremento del capital adeudado en pesos, y el aumento de los años de plazo por topeo de cuota en relación al ingreso, entre otros”.



Por su parte, el gerente de estudios económicos del Banco Provincia, Mariano Beltrani, hizo referencia al panorama de los préstamos hipotecarios en territorio bonaerense, a través de la banca pública: “En la actualidad, el Banco Provincia tiene cerca de 15.600 créditos UVA, con un saldo actualizado corregido por la inflación de 102.900 millones”. De inmediato, puntualizó: “De los 15.600 créditos, cerca de 10.700 están ligados a la línea tradicional del Banco, es decir, al programa ‘Provincia Vivienda’, y cerca de 4.800 a los créditos ´Procrear´”.



En tanto, para referirse a la situación del crédito UVA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le sucedió en el uso de la palabra el director del Banco Ciudad, Gastón Rossi, quien ponderó la baja morosidad de la entidad al señalar que de los 12.337 préstamos vigentes, "el 98,3% de los tomadores presenta una situación regular".



No obstante, en la búsqueda de soluciones de alcance nacional para garantizar el acceso al sistema UVA, Rossi propuso el “abordaje caso a caso de los préstamos con problemas, en tanto permitirá encontrar alternativas de refinanciación a la medida de cada deudor”.



Estuvieron presentes en la reunión: el director y la economista en jefa del Banco de la Nación, Martin Di Bella y Karina Angeleti; el director ejecutivo, la Secretaria de RRPP e Institucionales, la Secretaria PYME y el Coordinador de Comisiones de ABAPRA, Marcelo Mazzón, Alejandra Katurchi, Laila Wagner y Alejandro Furieux; el presidente y la gerenta de Rel. Institucionales y Com. de ABA, Claudio Cesario y Paola Quain; el gerente general y el coordinador de comisiones de ADEBA, Alejandro Pérez y Andrés Valls.