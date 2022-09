El exmilitar fundador del movimiento etnocacerista, y hermano del expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016), Antauro Humala, afirmó este domingo que se encuentra a favor de que se aplique la pena de muerte a aquellos funcionarios que estén vinculados a delitos de corrupción, y aseguró que “no le importa” si la medida se aplica contra su hermano.

“En la Constitución norteamericana, en la peruana, y en el resto del mundo, está la pena de muerte por corrupción. Yo solo quiero que se cumpla”, dijo, pese a que la Constitución peruana solo aplica este castigo en casos de traición a la patria en guerra y en terrorismo, punto que no ha sido reglamentado.

Las palabras de Humala se dieron durante una entrevista a CNN de España, en la que fue su primera entrevista tras 17 años de prisión por delitos de secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión.

“En el caso de la alta corrupción que ocurre con los presidentes peruanos, están incluidos Ollanta Humala, Alejandro Toledo y PPK (Pedro Pablo Kuczynski); que se cumpla (la pena de muerte). No me interesa que sea mi hermano. Yo me refiero al presidente que ha traicionado a la nación. Lo juzgo como todo presidente, como todo ciudadano. Todos han sido ladrones”, acusó.

Por otro lado, alegó “sentirse orgulloso” de lo que sucedió en Andahuaylas; una ciudad en la que un grupo de militares se levantaron contra el entonces presidente Alejandro Toledo, dejando un saldo de cuatro policías asesinados entre el 1 y el 5 de enero de 2005.

“Hay muertos, es inevitable. Sin ellos no habría historia. La insurgencia es violenta, no se hace a pañuelazos”, entendió el exmilitar y agregó: “me siento muy orgulloso de haberme rebelado contra un presidente traidor y corrupto a la patria (...) en esa rebelión hubo efectivamente muertos y heridos”.

Seguidamente, enfatizó que continuará en la lucha para que se cumpla el “derecho de la insurgencia” (mecanismo constitucional para la defensa de la democracia), y subrayó que los militares pueden “tomar las armas como una medida de protesta”.

“Como soldados, también podemos tomar las armas cuando la patria lo requiera, cuando la nación lo requiera (...) a nuestro criterio, lo que hemos visto, en el caso Lava Jato, era un deber cumplir con el derecho a la insurgencia como derecho constitucional”, manifestó.

Por otro lado, criticó la situación en la que se encuentra el presidente, Pedro Castillo, quien actualmente acumula seis investigaciones judiciales en su contra.

“Es lamentable lo que está pasando con el presidente Castillo. Era una esperanza para el país. Nosotros, los etnocaceristas que nos habíamos sublevado contra Fujimori en el año 2000, obviamente teníamos que apoyar a Castillo ante la dictadura de Keiko Fujimori, así como muchos grupos de izquierda, centro y cierto sector de la derecha que no aceptaban el regreso de la tiranía fujimorista”, opinó. En la misma línea, indicó que aguardará por la sentencia y que “será frontal con la corrupción tanto de Castillo como los anteriores a él que están en la misma situación”.

Asimismo, cuestionó la capacidad del mandatario de “honrar su palabra de maestro”, ya que durante su campaña electoral prometió otorgarle un indulto que luego no realizó.

“A Pedro Castillo no le debo absolutamente nada. No fue capaz de honrar su palabra de maestro e indultarme. Estoy saliendo por pena cumplida y por eso salgo con la frente en alto” dijo y agregó: “No le pedimos nada a cambio. El ofrecimiento del indulto nació de él, lo dijo dos veces. No lo hizo, no lo cumplió, no tenemos compromiso”.

Por último, Humala dijo que no fue sometido a un examen psicológico o médico tras salir del centro penitenciario Ancón II, y que “tampoco lo necesita”.

“Yo no necesito un examen psicológico ni médico; mis delitos no lo corresponden (...) yo fui condenado por secuestro, eso no requiere examen psicológico”, concluyó.

Liberación

Humala quedó en libertad el 18 de agosto tras cumplir una sentencia por redención de pena, según informó el Instituto Nacional Penitenciario en un comunicado.

La decisión se basó en la Ley 28.760 que estipula que las personas que fueron sentenciadas por secuestro puedan aplicar el cómputo de redención de siete días de trabajo o educación por un día de libertad. Según el Instituto, Humala “purgó 17 años, 07 meses y 14 días”, en los que trabajó y estudió desde que ingresó en enero de 2005, por lo que pudo redimir su pena en un año y siete meses.

En noviembre de 2021, la defensa de Humala realizó una petición para culminar la condena producto de la cantidad de horas de trabajo y estudio que poseía. No obstante, el Consejo entendió que no era pertinente y no se lo otorgó.

Además del pedido de culminación de condena por trabajo y educación, en abril el gobierno de Perú rechazó un pedido de indulto hacia Humala por considerar que no cumplía con los supuestos y condiciones para acceder al beneficio.

Según un comunicado difundido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión recibió en agosto de 2021 el pedido de indulto a favor del sentenciado, y en febrero de 2022 la sesión consideró "improcedente" el pedido.

"Se observó, además de la sentencia condenatoria y del certificado de antecedentes judiciales a nivel nacional, que el interno en mención fue condenado por secuestro, delito que tiene prohibición legal, mediante una norma que establece la improcedencia del indulto y conmutación de la pena para los condenados", detalló el comunicado.

“El expediente no cumplía con los supuestos ni las condiciones de un indulto común, por lo cual la Comisión de Gracias Presidenciales declaró su archivo por improcedencia”, sentenció para ese entonces el escrito.