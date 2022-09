El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, se tomará un par de días para definir el equipo que jugará el domingo el Superclásico contra Boca Juniors, a la espera de las evoluciones de los lesionados Pablo Solari, Franco Armani y Emanuel Mammana.



En el regreso del plantel a los entrenamientos, Gallardo no exigió a los jugadores que vienen con molestias musculares, y recién entre jueves y viernes tomará decisiones en cuanto a sus convocatorias.



Solari, quien estuvo en kinesiología, sufrió el domingo pasado ante Barracas Central un desgarro leve en el músculo cuadrado femoral y su evolución dependerá de las próximas 48 horas, ya que es una lesión muy poco frecuente en los futbolistas.



Mammana hizo tareas de gimnasio porque tiene una sobrecarga en el músculo posterior derecho que lo sacó en el entretiempo el último domingo, luego de jugar durante 9 partidos seguidos de titular y completar los 90 minutos en todos los duelos.



De su lado, Armani, quien este martes trotó liviano, sufrió un desgarro del pectíneo izquierdo en la zona del aductor ante Defensa y Justicia por la Copa Argentina, cuando le dejó su lugar a Ezequiel Centurión, y por eso estuvo ausente en el triunfo 2-0 ante el Guapo.



De todos modos, en esta etapa del semestre, el "Muñeco" Gallardo tiene reemplazos confiables en caso de necesitarlos, ya que tanto Centurión, como Javier Pinola y Miguel Borja o Matías Suárez están en condiciones de jugar el Superclásico.



Las lesiones afectaron todo el semestre de River y en total fueron 18 las veces que Gallardo tuvo que hacer cambios en las alineaciones titulares, a causa de los problemas que atravesaron 14 de los 27 jugadores del plantel.



Por caso, ante Defensa y Justicia por la Copa Argentina, el DT debió sacar a Andrés Herrera y a Armani, quienes se lesionaron al chocar en una jugada dentro del área.



Tal como sucedió en todas las fechas del semestre, Gallardo seguramente no podrá repetir el equipo en dos partidos consecutivos, ya sea por lesiones o por rendimientos irregulares.



En la última línea, Herrera -quien jugó buenos partidos antes de salir lesionado frente al Halcón y no jugó ante Barracas por un golpe en el empeine- podría regresar en lugar de Elías Gómez, y Milton Casco pasaría al lateral izquierdo.



En el mediocampo, además del regreso de Enzo Pérez por Bruno Zuculini (fue expulsado ante Barracas y será suspendido), está en duda la continuidad de Juan Fernando Quintero, ya que tienen chances de reemplazarlo Esequiel Barco y Agustín Palavecino.



En la ofensiva, Suárez busca un lugar en caso de que Solari no tenga el alta médica; y el colombiano Borja, autor del segundo gol ante Barracas, disputará la titularidad que tiene Lucas Beltrán, el delantero cordobés que ya jugó en La Bombonera en el 1-1 de mayo de 2021, cuando ingresó por Jorge Carrascal, y fue titular en la Copa Diego Maradona en enero de ese año en la igualdad 2-2.



Con este panorama, el plantel millonario volvió al trabajo este martes en el predio de Ezeiza, en donde se entrenará toda la semana, para quedar concentrados el sábado por la tarde en el Monumental, luego de la rutina de pelota parada.



River Plate no pierde en la Liga Profesional desde la fecha 11, de local ante Sarmiento. Y si se tienen en cuenta las últimas 10 presentaciones, el Millonario ganó 6 partidos y empató 3, con una efectividad del 70 por ciento de puntos obtenidos.



Por esa racha trepó hasta la quinta ubicación con 29 puntos, a 4 de los líderes Gimnasia La Plata y Atlético Tucumán, tras haber estado por debajo de la mitad de la tabla y fuera de la clasificación a la Copa Libertadores. Además es el equipo más goleador del torneo con 27 tantos.