Rosario, sus resortes políticos, plantaron ayer un mojón para afirmar el reclamo por la autonomía municipal. Una iniciativa que, en la síntesis del intendente, sería reclamar "un certificado de adultez que la ciudad necesita". Una ciudad que, al decir del médico Oscar Botasso, "no estuvo en los planes de nadie".

El cónclave reunió a distintas expresiones del arco político, gremial y social de la ciudad. "Consagrar la autonomía requiere que el pedido no venga solamente de los partidos políticos sino de todas las instituciones de la sociedad civil”, introdujo la presidenta de la comisión de Gobierno en el Palacio Vasallo, Caren Tepp.

La convocatoria es una de las pocas que aglutina consenso general, y se hace sobre terreno allanado. "En términos jurídicos la autonomía está resuelta. La reforma constitucional del 94 nos exige avanzar hacia autonomía municipal. Santa Fe es una de las pocas provincias que queda con esta deuda", señaló la concejala de Ciudad Futura.

Como titular del Ejecutivo local ahora, Pablo Javkin enumeró limitaciones de una ciudad de esta envergadura sin potestades propias en temas clave. "Cada vez asumimos más funciones y tenemos menos recursos. Y la sociedad nos reclama. Autorizar obras, el uso del suelo, armar un área metropolitana, asuntos que deberían significar el certificado de adultez que la ciudad necesita", dijo.

"Hay provincias que delegaron a los municipios la educación, o la salud. Aquí la salud publica es de orden provincial, pero en Rosario es muy diferente", distinguió el intendente. "Y en materia de seguridad deberíamos poder decidir dónde se interviene y cómo. Son normas que han quedado en el tiempo, impropias con la realidad de esta ciudad, normas que han sido decididas cuando Rosario tenía treinta mil habitantes, entonces, no hay dudas de que es momento de cambiar y creo que hay que destrabarlo".

Desde el Ejecutivo provincial, Mariano Bär, subsecretario de Innovación Institucional Legislativa, planteó que “lo mejor para avanzar en la autonomía municipal es una reforma constitucional, pero que hasta el momento no fue posible generar consensos”. Asimismo, hizo ver que la existencia de municipios chicos y comunas suponen un escenario complejo para evitar inequidades. "Será una autonomía a la carta para transferir recursos según las competencias que se asuman", vislumbró.

También presente el ministro de la Corte Daniel Erbetta, concedió que el trámite amerita una reforma de la Constitución, pero también sostuvo que lo mismo puede hacerse a través de una ley provincial. Y llamó a "repensar una nueva institucionalidad para el siglo XXI en la provincia".

"No estamos discutiendo autonomía sí o no, sino autonomía cómo. Solo resta la decisión política, las herramientas jurídicas están", apuró la rosarina Gabriela Durruty, del Ministerio de Justicia y DDHH nacional.

Y ahí terció el constitucionalista Oscar Blando, quien dijo que el status autónomo debe establecerse por reforma de la Carta Magna y dijo lo que nadie: "No hay reforma constitucional hasta ahora porque es una cuestión de naturaleza política, por relaciones de poder: nadie quiere relegar poder, esa es la razón". Y agregó: "No es sencillo avanzar y resolver conflictos en temas controversiales como seguridad e ingresos porque hay atribuciones provinciales. Uno de los temas claves son los recursos. Transferencias que deben ser automáticas y no condicionadas para que no se lesione la autonomía municipal”, planteó.

Norma López, concejala del Frente de Todos, refirió que "si no tenemos autonomía es por responsabilidad política. La construcción debe ser para más derechos e inclusión de las personas y no para garantizar la renovación de los políticos”. Luego, argumentó que “desde el Concejo se pudo avanzar en acciones como licencia de paternidad, ordenanza de acoso y violencia laboral, cupo laboral trans, paridad de género en cargos electivos, cannabis medicinal, todo sin pasar por la legislatura”, puso como ejemplo.

Juan Soriano, docente de Derecho Constitucional de la UCA marcó que la coyuntura es propicia para avanzar. "El gobernador Perotti está por ingresar el proyecto de ley, y la Corte está cada vez más autonomista, hay que aprovecharlo” alentó.

Por su parte, Juan Monteverde acotó: “A Rosario la gobiernan como si fuese una colonia, por eso la lucha por la autonomía es una lucha por la libertad, y creo que nosotros, los sectores democráticos progresistas tenemos que recuperar la lucha por la libertad, nunca puede ser una lucha ni una bandera conservadora o reaccionaria”.

Roberto Sukerman, hoy como jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo federal, recalcó que "si no podemos avanzar en una ley de reforma constitucional, debe ser a través de ordenanzas municipales, incluso declarando la autonomía de Rosario".

Cada uno a su turno, voces de diferente representación y extracción política coincidieron en que "la autonomía municipal es una deuda de la política".

El diputado Rubén Giustiniani, no obstante, señaló con tono crítico: “Se presentó en la Cámara un proyecto para dotar de autonomía a los municipios y realizaron dos audiencias públicas. Pero qué nos pasa que no tenemos ley de defensa del consumidor, de seguridad pública, de información pública, de educación y educación sexual integral. Esto muestra la debilidad institucional de Santa Fe”.