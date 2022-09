Al fuego que desde hace semanas se abate sobre la zona de Colonia Santa Rosa, en el norte salteño, se sumaron ayer focos más al norte, en Salvador Mazza y también se reportó fuego en lugares de Tartagal.

Sin embargo, la atención se centró ayer en el territorio de la provincia vecina de Jujuy, a Yuto, localidad distante solo 41 kilómetros de Colonia Santa Rosa.

El fuego se volvió tan voraz entre Yuto y Caimancito (también en Jujuy), sobre la ruta nacional 34 en su intersección con la ruta provincial 1, donde se vivieron momentos de zozobra, como cuando varios conductores quedaron atrapados entre dos frentes de fuego y con la ruta cerrada por árboles caídos.

De hecho, los bomberos de Colonia Santa Rosa que estaban combatiendo este fuego, que ahora es "más grande" y avanza por lugares de más difícil acceso, tuvieron que abandonar ayer este trabajo para ir a colaborar en Yuto.

Según indicó el jefe de Bomberos de Colonia Santa Rosa, fueron con sus herramientas a trabajar en la ruta 34 entre Yuto y Caimancito, donde habían quedado atrados conductores de Salta que iban al norte provincial. El bombero explicó que no pudieron apagar el fuego, y se debieron limitar a ayudar sacando los árboles caídos de la ruta para que los vehículos pudieran atravesar la zona. Las imágenes los muestran avanzando casi sin visibilidad.

De hecho, ayer se terminó interrumpiendo el tránsito a la altura del río Piedra, en la intersección con la ruta provincial 1 de Jujuy. Se informó que había grandes llamas que estaban avanzando provocando mucho humo.

Más de 2 mil hectáreas consumidas

"Informamos que el foco sigue activo y consumió más de 2 mil hectáreas de bosque degradado y pastizales", informó ayer en su segundo reporte la Dirección Provincial de Incendios Forestales, de Jujuy.

Añadió que la magnitud del incendio es tal que "una espesa columno de humo" llegó incluso, arrastrada por los vientos, a la capital provincial, San Salvador de Jujuy. Sin embargo, el organismo precisó que no hay viviendas afectadas y "Se pudieron preservar instalaciones agropecuarias y gasoductos y pozos petroleros".

La ruta 34, en Yuto.

La Dirección detalló que están trabajando en conjunto con Seguridad Vial, Gendarmería Nacional y Vialidad provincial, que aporta máquinas de gran porte para los cortafuegos. Además de los brigadistas de incendios forestales, trabajan Bomberos de la Policía jujeña y Bomberos Voluntarios de Caimancito.

El organismo recordó que el 99% de los incendios son provocados por la mano humana, y recomendó no tirar colillas de cigarrillos, ni fósforos en zonas donde hay materia vegetal seca, que es casi toda la región. Asimismo, recomendó no arrojar vidrios, ni botellas de plástico o cristal, ni latas, ni sprays u otros materiales combustibles; no encender fogatas en el monte. Y recordó que para realizar una quema controlada se debe pedir autorización a esta Dirección, al correo [email protected] o teléfono 0388- 4271971.

En Salvador Mazza.

La empresa Edesa, informó que debido a los incendios hubo cortes del suministro eléctrico en diferentes lugares de las ciudades salteñas de Tartagal y Orán, porque salió de servicio la Línea de Alta Tensión de 132 kV en el tramo Libertador - Caimancito, que opera Trasnoa.