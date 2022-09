Desde hace un tiempo que la “gran noche de la tevé estadounidense” es la del streaming. Y la 74° edición de los premios Emmy viene a corroborar el nuevo status quo audiovisual seriado. No solo por ser uno de los escenarios de batalla predilecto entre los principales servicios on demand, sino por la repetición de figuritas entre los nominados y la posible coronación para fenómenos que tuvieron mucho de run run digital. ¿Podrán Succesion y Ted Lasso repetir los galardones como mejores programas en drama y comedia, respectivamente?, ¿cuántas veces subirán al estrado los involucrados en The White Lotus? ¿Habrá reconocimiento para el sadismo Made in Corea de El juego del calamar?, ¿Qué sucederá con los eternos rezagados de Better Call Saul? Preguntas que comenzarán a tener respuesta en algunas horas. La gala será emitida desde las 21 por TNT y TNT Series (idioma original) y desde las 20 se podrá ver su antesala por la misma pantalla.

La previa estuvo sazonada con una contienda y un signo de esta época: ¿cuál será la plataforma que se lleve a casa la mayor cantidad de preseas? El clásico de clásicos tiene a HBO y Netflix al tope de nominaciones, seguidos por la buena performance de otros servicios como Hulu, Apple TV+ y Prime Video. Disney+, por su parte, quedó fuera de las consideraciones en las 25 ternas que se dirimen esta noche: comedia, drama, actuación, variedades, competición, guion y dirección.

Será una noche muy movida para el género dramático. Hace dos años, Succession se alzó con el premio en esta categoría, y la tercera temporada de la serie redobló su dispositivo de tremendos duelos entre sus protagonistas y diálogos filosos a cargo de Brian Cox y Jeremy Strong (nominados ambos) más el resto del clan. Una trama de nueve episodios en los que la familia Roy volvió a repetir su modus operandi despiadado. Con sus 25 menciones, es la serie más nominada del año en todas las categorías, incluidas tres en dirección y catorce en actuación (un récord para estos premios) y viene con una buena cosecha en otras ceremonias (Critics Choice y SAG).

Succession redobló su apuesta en la tercera temporada.

¿Quién podrá hacerle frente al caballo de Jesse Armstrong? ¿Será el batacazo de la surcoreana El juego del calamar? Haber sido la primera producción de habla no inglesa parece un premio más que suficiente para el gran fenómeno en redes durante 2021. ¿Podrá acaso hacerle frente Severance? El rupturismo visual y los procedimientos orwellianos de la serie de Ben Stiller fueron sin duda notables, pero la gran contendiente es otro viejo conocido como Better Call Saul. Que su final aún esté fresco podría incidir a su favor. Otro elemento –mucho más oprobioso para la Academia- podría tender la balanza a su favor: la prima de Breaking Bad fue nominada en 46 ocasiones, pero nunca se llevó un premio. Tras haber sido desairada en cinco ediciones, la ficción de Vince Gilligan tiene la certeza de que cosechará su siembra en varios rubros. Especialmente para Rhea Seehorn (aparece entre las nominadas como mejor actriz secundaria en drama) y Bob Odenkirk (en el rol principal). Si hay algo de justicia, ya deberían ir tallando sus nombres en las estatuillas.

En lo relativo a comedia, por su parte, hay tantas favoritas como carcajadas. La competencia aparece peliaguda entre el octeto de nominadas donde relucen otros productos de HBO como Hacks y Barry. La última, concebida y protagonizada por Bill Hader, recibió en su última temporada muchísimos elogios por parte de la crítica aunque su tono más sombrío podría haberle quitado cierto lustre en una categoría con nombres como Ted Lasso -la más nominada en el género- y Only Murders in the Building que cuenta con el hándicap de Steve Martin y Martin Short. Un detalle significativo es que todas las entregas cuentan con alguna temporada previa a excepción de Abbot Elementary. Atención con la única rival que proviene de una señal del aire (ABC). Se trata de una mockumentary laboral que le debe muchísimo a The Office y transcurre en un colegio de Filadelfia. Su tono optimista más la crítica social amable podrían transformar a este producto -creado y protagonizado por Quinta Brunson- en la cenicienta de la velada. En el debe quedará, una vez más, el reconocimiento para la vampírica y magistral What we do in the shadows.

Ted Lasso, la más nominada en el rubro comedia.

The White Lotus es la gran candidata a vencer en un género muy en alza como el de miniseries/antología. Hay un dato a tener en cuenta: es la única producción del quinteto que no está basada en un hecho verídico. La ficción presenta a un grupo de millonarios en un exclusivo resort hawaiano donde sus miserias y dramas quedan expuestos al sol. En su radiografía de clase, la sátira genera incomodidad más que risas acompañada por un casting notable, entre los que se destacan la heredera desequilibrada de Jennifer Coolidge y el manager de Murray Bartlett. Imposible que Dopesick, The Dropout, Inventing Anna o Pam & Tommy puedan eclipsar a este trabajo creado, escrito y dirigido por Mike White.

Hay otras dos certezas en el evento de esta noche. Una es la presencia de John Legend, quien interpretará su tema “Pieces” para el segmento “In Memoriam”. La otra tiene que ver con el tono que le imprimirá su maestro de ceremonias Kenan Thompson. El actor y comediante de Saturday Night Live dijo que no buscará avergonzar a nadie con sus bromas. El cachetazo de Will Smith en los Oscars dejó su marca mucho más allá de la cara de Chris Rock.

Las principales nominaciones

Comedia

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (FX)

Actor protagonista en comedia

Donald Glover por Atlanta

Bill Hader por Barry

Nicholas Hoult por The Great

Steve Martin por Only Murders in the Building

Martin Short por Only Murders in the Building

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Actriz protagonista en comedia

Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson por Abbott Elementary

Kaley Cuoco por The Flight Attendant

Elle Fanning por The Great

Issa Rae por Insecure

Jean Smart por Hacks

Actor de reparto en comedia

Anthony Carrigan por Barry

Brett Goldstein por Ted Lasso

Toheeb Jimoh por Ted Lasso

Nick Mohammed por Ted Lasso

Tony Shalhoub por The Marvelous Mrs. Maisel

Tyler James Williams por Abbott Elementary

Henry Winkler por Barry

Bowen Yang por Saturday Night Live

Actriz de reparto en comedia

Alex Borstein por The Marvelous Mrs. Maisel

Hannah Einbinder por Hacks

Janelle James por Abbott Elementary

Kate McKinnon por Saturday Night Live

Sarah Niles por Ted Lasso

Sheryl Lee Ralph por Abbott Elementary

Juno Temple por Ted Lasso

Hannah Waddingham por Ted Lasso

Drama

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

El juego del calamar (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Actor protagonista en drama

Jason Bateman por Ozark

Brian Cox por Succession

Lee Jung-jae por El juego del calamar

Bob Odenkirk por Better Call Saul

Adam Scott por Severance

Jeremy Strong por Succession

Actriz protagonista en drama

Jodie Comer por Killing Eve

Laura Linney por Ozark

Melanie Lynskey por Yellowjackets

Sandra Oh por Killing Eve

Reese Witherspoon por The Morning Show

Zendaya por Euphoria

Actor de reparto en drama

Nicholas Braun por Succession

Billy Crudup por The Morning Show

Kieran Culkin por Succession

Park Hae-soo por El juego del calamar

Matthew Macfadyen por Succession

John Turturro por Severance

Christopher Walken por Severance

Oh Yeong-su por El juego del calamar

Actriz de reparto en drama

Patricia Arquette por Severance

Julia Garner por Ozark

Jung Ho-yeon por El juego del calamar

Christina Ricci por Yellowjackets

Rhea Seehorn por Better Call Saul

J. Smith-Cameron por Succession

Sarah Snook por Succession

Sydney Sweeney por Euphoria

Miniserie

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventando a Anna (Netflix)

Pam and Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)