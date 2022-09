El abogado del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, Maximiliano Rusconi, catalogó este viernes como “vergonzoso” el juicio por la denominada “Causa Vialidad”, donde se investiga la supuesta redirección de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez. La causa también tiene entre los acusados a la vicepresidenta Cristina Kirchner, por quienes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron doce años de prisión, cuatro más que el correspondiente a un homicidio doloso.

“La gente tiene que comprender y saber que lo que pasó en estos tres años es que se ha demostrado que nada de lo que dijo el fiscal tiene sustento probatorio. No hubo irregularidades, se mintió respecto a que las obras no se hicieron, ni siquiera los empresarios supuestamente perjudicados dijeron que hubo algo inusual. Además, nosotros demostramos que De Vido nunca tuvo que estar sentado en este juicio. No formó parte de ninguna asociación ilícita, porque un Gobierno no es nunca una asociación ilícita”, explicó Rusconi por AM750.

El caso del defendido de Rusconi es muy particular: en los tres años que duró el juicio nadie nombró nunca a De Vido. No hubo un solo testigo que le adjudicara alguna indicación, no se exhibió un mail, un chat o alguna evidencia. Se le adjudica el delito de administración fraudulenta, pero en realidad quienes tienen la facultad de administrar el presupuesto votado por el Congreso Nacional son los jefes de Gabinete, no el ministro del área.

Sobre esto hizo hincapié el abogado, y en diálogo con La García, explicó el porqué de la acusación contra De Vido: “Los inquietos fiscales con solo leer la Constitución hubiesen advertido que esto está allí. Quienes administran el presupuesto son los jefes de Gabinete. No estoy diciendo que haya habido irregularidades de su parte. Digo que quieren instalar la idea de que hubo una estructura que vino de Santa Cruz y que solo ellos armaron el gran negociado en Argentina. Como ningún jefe de Gabinete tuvo su historia en Santa Cruz, la historia no cerraba”.

Además, fue vehemente en su crítica a los fiscales: “Ningunearon, sobreactuaron pruebas, fue un desastre. Nosotros, arriesgando muchísimo, le preguntamos a los testigos si habían visto a De Vido direccionar una obra o hacer algo irregular. La respuesta era negativa. Y eran interrogatorios que tendría que haber hecho la fiscalía. Cuando tenían que pedir la absolución piden 10 años de prisión, más que el homicidio doloso. Son una vergüenza. Es vergonzoso. Hay mal desempeño. No puedo ser sutil en esto: fue un espanto lo que hemos vivido”.

Sin embargo, para Rusconi los jueces “no tienen la sentencia escrita”. “Las defensas son todas muy sólidas. Trabajamos mucho. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. La sentencia escrita no la tienen, tienen una tendencia, convencidos de que la apoyan los medios de comunicación. Pero yo les diría que tengan cuidado. Porque hoy los apoyan, pero mañana cambian los negocios y quedan flotando en el aire. Lo único que los va a mantener es que se comporten como jueces”, finalizó.