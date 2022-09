Desde Santa Fe

El gremio de Amsafé quedó ayer golpeado y dividido entre dos mitades. De un lado los docentes que querían aceptar el aumento del 31% que les ofreció el gobierno de Omar Perotti (el 77% anual con una revisión en diciembre) y evitarse el descuento de los 11 días de paros que les recortará un tercio del salario: entre 30.000 y 40.000 pesos en los sueldos más bajos. Por el otro los que impulsaron el rechazo de la oferta desde la seccional Rosario del sindicato. Ganó el No por 623 votos entre más de 30.000 votantes. La asamblea provincial de Amsafé desestimó la propuesta de Perotti por 15.477 votos contra 14.854 y en su bronca profundizó el plan de lucha con dos paros de 72 horas en las próximas dos semanas: el 20, 21 y 22 y luego 27, 28 y 29 de septiembre. El No ganó en siete departamentos del sur y el Sí en los doce del centro norte, pero en una paridad tan marcada sobresalió un dato clave: el 40% de los votos en contra es de Rosario, lo que explica el resultado final. Amsafé quedó también aislado en el escenario político porque el resto de los sindicatos docentes y del sector público aceptó el aumento: ayer lo hicieron los privados de Sadop y los médicos de AMRA (que no reconocen la intervención) y el miércoles ya lo habían hecho los estatales de UPCN y ATE y la otra fracción de AMRA.

El secretario general de Amsafé Rodrigo Alonso dijo que el resultado de la compulsa en las escuelas “es un llamado de atención” al gobierno de Perotti, a quien le reprochó el método “extorsivo” de descontar los días de paros (los diez de agosto y el 1º de septiembre) para disciplinar a los docentes con un golpe al bolsillo.

En la votación en las escuelas participaron 30.675 docentes de Amsafé: 15.477 rechazaron la propuesta salarial y 14.854 la aceptaron. Una diferencia ajustada: 623 votos. El No ganó en siete departamentos (Rosario, San Lorenzo, General López, Caseros, Belgrano, San Martín y Castellanos), mientras que el sí se impuso en los otros doce del centro norte, entre ellos La Capital. La paridad se rompió por el peso electoral de Rosario que aportó el 40% de los votos en contra.

El resultado marca otro interrogante. Hasta ahora, los once días de huelga en agosto y el 1º de septiembre tuvieron un acatamiento del ciento por ciento en Amsafé. Habrá que ver qué ocurre en los dos paros de 72 horas convocados para la semana que viene (20, 21 y 22) y la próxima (27, 28 y 29). El descuento de los días no trabajados que dispuso el gobierno significa para los docentes la pérdida de un tercio de su salario: el maestro de grado que recién se inicia equivale a 30.000 pesos y en un maestro con máxima antigüedad alrededor de 42.000 pesos.

Alonso ponderó la participación en las urnas de Amsafé. “Un protagonismo multitudinario porque votaron 30.675 compañeros y compañeras a lo largo y ancho de la provincia”. Y más allá del resultado, “todos coincidieron que la propuesta de Perotti era insuficiente, como lo planteamos en el ámbito paritario, que se quedaba corta, que esperábamos una oferta mejor”.

“El gobierno está en condiciones de mejorar la propuesta salarial a los docentes. Estamos convencidos de eso –insistió Alonso- pero utilizó otra estrategia que es intentar solucionar el conflicto mediante la amenaza del descuento de los días de paro. Un conflicto nunca se resuelve con una amenaza”, sino con una oferta que “implique mejorar derechos” y un salario digno.

Otro reproche de Alonso es por lo que faltó. “La propuesta del gobierno contenía en materia pedagógica muchas de las discusiones de la paritaria, pero se quedó corta en el aumento del salario”. “¿Cómo no se va a quedar corta si hace dos días la paritaria nacional cerró con un aumento del 82% en diciembre y una revisión en noviembre? Y en Santa Fe, el gobierno propone un 77% y una revisión recién en diciembre. Nosotros entendemos que Perotti estaba en condiciones de mejorar la propuesta, pero no tuvo la voluntad política para hacerlo”, advirtió.

-¿Operó la amenaza de los descuentos? –le preguntaron.

-Por supuesto. El gobierno entendía que la solución del conflicto era la amenaza y nosotros se lo dijimos claramente: nunca la resolución del conflicto es la amenaza. Un conflicto se soluciona con más derechos y un salario digno.

-¿Qué van a hacer con los descuentos de los días de paros?

-Los vamos a discutir. El gobierno se equivoca si cree que descontando los días de paro va a solucionar los problemas. Así, no se van a solucionar.

-¿La diferencia estuvo en la votación en Rosario?

-No, hubo votos de aceptación y de rechazo en toda la provincia –respondió Alonso.

“Indudablemente el departamento Rosario por la cantidad de votos y la diferencia tuvo una incidencia muy importante en la resolución” de la asamblea. “La diferencia tan ajustada (de 623 votos) también da cuenta del debate que se dio en las escuelas públicas. Y mucho de ese debate tuvo que ver con esta amenaza del gobierno de descontar los días de paro. Un acto extorsivo. Muchísimos compañeros y compañeros quedamos entre la espada y la pared para definir las acciones a seguir”, admitió Alonso.

En tanto, Sadop aceptó la propuesta, pero en un clima de bronca. El comunicado del sindicato indicó que "en una asamblea en la que abundaron las referencias negativas hacia la actitud del gobierno provincial, Sadop Rosario aceptó en disconformidad la propuesta salarial".

"Frases como «estamos eligiendo entre un pésimo aumento y no pagar el alquiler» o «si con lo que cobramos no llegamos a fin de mes, ¿que pretenden que hagamos con una amenaza de no cobrar casi 40 mil pesos?», se escucharon en la reunión de delegadas y delegados que duró más de tres horas y que avalan el descontento que imperó al momento de decidir", dijo el gremio.

“La docencia privada ha sido víctima de una extorsión de parte del Estado que debía protegerla. Nadie aceptó con gusto. Fue por necesidad. Ajustaron sobre quienes más necesidades tienen”, declaró Martín Lucero, secretario general. Además denunció que el Ministerio de Educación está interfiriendo en la vida interna de la organización mandando a las asambleas a funcionarios ministeriales y avisó que si bien no habrá paros, sí realizarán "acciones tendientes a visibilizar el descontento de la docencia privada".