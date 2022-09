Los esfuerzos por combatir los incendios que desde hace tres días afectan al valle Traslasierra de la provincia de Córdoba, se concentraban esta tarde en un camino que une los parajes La Gloria, Pozo de los Algarrobos y Las Ciénagas, en jurisdicción de la localidad de Villa Cura Brochero, donde las condiciones climáticas son desfavorables, informó el gobierno provincial.



Los fuertes vientos, que alcanzaron los 90km por hora, registrados desde esta mañana, avivaron las llamas y unos 300 brigadistas, miembros de equipos profesionales y aviones hidrantes intentaban frenar el avance del fuego.



También surgió un frente en Salsipuedes desde un basural que se dirige hacia el monte, donde se sumará un avión hidrante proveniente de Jesús María para su combate.



“Las condiciones son desfavorables”, admitió el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil provincial, Claudio Vignetta, y añadió: "Por momentos, las ráfagas de viento alcanzaron los 90 kilómetros por hora".



El funcionario dijo que la cabeza del incendio de Cura Brochero “sigue con mucha actividad y junto con el flanco derecho cruzó el camino donde los efectivos intentaban controlar el fuego”, hacia el lado de Las Ciénagas.



“Viene con mucha intensidad, es muy difícil pararlo; estamos moviendo al personal para ver si lo podemos frenar más adelante”, comentó Vignetta.



“La cabeza izquierda del foco la estamos esperando en el mismo camino, intentaremos parar ese sector, y vamos a trabajar con todos los recursos que tenemos instalados”, agregó.



El paraje La Gloria está ubicado en jurisdicción de Villa Cura Brochero y el fuego avanza sobre monte nativo y pastizal.



Luego agregó: “Está quemando montes; el viento favorece la intensidad, vamos a estar atentos para ver si es necesario evacuar; tenemos todo cubierto y vamos a tratar de que no haya daños en las viviendas”.



Entre los efectivos que trabajan en el incendio se encuentran bomberos voluntarios, integrantes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (Etac), Gestión Integral de Manejo del Fuego, Protección Civil y policías de Córdoba, a los que se suman vecinos y lugareños.



Pese a los incendios, Vignetta dijo que no fue necesario cortar rutas, aunque algunos caminos rurales están inhabilitados para la circulación debido a que se trabaja para sofocar las llamas. No obstante, solicitó precaución en el tránsito a los conductores de vehículos “porque hay humo y porque se desplazan unidades de bomberos por las rutas”.



Asimismo, Vignetta dijo que se encuentra “contenido y en guardia de cenizas” el incendio que ayer se había registrado en Tulumba, en el norte provincial.



En tanto, los brigadistas mantienen el control sobre las otras zonas “calientes e inestables” para tratar que no se reinicie el fuego, debido a las fuertes ráfagas de viento.