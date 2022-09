Una empresa japonesa presentó un vehículo innovador en una exhibición de autos en Estados Unidos: se trata de la XTURISMO, la primera moto voladora del mundo, que ya se vende en el territorio nipón y que comenzará a ofrecerse en Norteamérica a partir de 2023.

La encargada de la fabricación y producción de la particular motocicleta es la compañía AERWINS Technologies, dedicada a ofrecer "soluciones aéreas" a través drones. La XTURISMO fue exhibida en la última edición del Salón del Automóvil en la ciudad de Detroit (estado de Michigan), que se celebra hasta el próximo 25 de septiembre.

Según los detalles brindados, este vehículo promete volar a velocidades máximas de entre 80 y 100 kilómetros por hora, aunque con un alcance de apenas 40 kilómetros.

En lo que respecta a su venta y precio final, la página web oficial de la XTURISMO ya abrió su lista de reservas y su valor final es de 770 mil dólares. En este sentido, muchos especialistas todavía intentan descifrar a qué clase de cliente está dirigido el flamante y costoso producto.

No obstante, ya salieron reportes de que AERWINS está trabajando en un modelo más barato, que tendría un costo final de 50 mil dólares, pero que llegaría al mercado recién en 2025.

Cómo es la XTURISMO

En su presentación estadounidense se pudo ver a la moto en acción, aunque la demostración fue bastante limitada a las posibilidades del centro de convenciones donde se desarrolla el Detroit Auto Show.

Sin embargo, el copresidente del evento, That Szott, probó la XTURISMO y destacó: ¡Es impresionante! Por supuesto, se tiene un poco de temor, pero estaba muy emocionado. Literalmente se me puso la piel de gallina y me sentí como un niño pequeño".

Según el sitio web de AERWINS Technologies, la moto voladora utiliza un motor de combustión interna y una batería, y pesa 300 kilogramos.

Para poder volar, emplea seis hélices (dos grandes y cuatro más chicas) para despegar, aterrizar y moverse en distintas direcciones, y puede transportar hasta 100 kilogramos de peso. En cuanto a dimensiones, mide 3,7 metros de largo, 2,4 metros de ancho y 1,5 de alto.

Otra incógnita a resolverse es si se requerirá algún permiso especial para circular por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.