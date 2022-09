Las películas y series basadas en hechos reales siempre atraen el interés del público. En esa línea va la película de Netflix, “Sin aliento'', que está en el top ten del ranking mundial de la plataforma, con más de 13 millones de reproducciones.

El film está basado en la historia de la buceadora Audrey Mestre y desde su estreno, atrapó a las audiencias de todo el planeta por su trama de amor, celos y traición, protagonizada por Camille Rowe y César Domboy.

Escrita y dirigida por David M. Rosenthal, la cinta francesa cuenta la historia de Roxana Aubrey, una joven que decide abandonar sus estudios en París para aprender a bucear al sur de Francia. En el curso, la joven se enamora de su instructor, Pascal Gautier, un arrogante campeón mundial en apnea, quien la introduce al deporte. A partir de entonces, comienzan una relación amorosa.

La relación se torna destructiva cuando Roxana incursiona en el buceo en apnea y rápidamente comienza a triunfar por su talento y ambición, despertando los celos de su pareja.

La historia real de la buceadora que inspiró "Sin aliento"

Al igual que la protagonista de la película, en la vida real, la deportista murió ahogada a causa de una serie de "errores humanos" en la mitad de una competición, el 12 de octubre de 2002, con apenas 28 años de edad.

Audrey Mestre nació en 1974 en Saint-Denis, Francia. Su familia provenía del mundo de la pesca submarina, por lo que aprendió a nadar y bucear desde muy chica. A los 16 años, Audrey obtuvo su licencia como buceadora recreativa y cuando llegó el turno de decidir por una carrera universitaria eligió Biología Marina. Para esto se mudó a México, donde se radicó en los 90.

Mientras escribía una tesis doctoral sobre el funcionamiento de los pulmones bajo el mar, la joven conoció al apneísta Francisco “Pipín” Ferreras en una inmersión de buceo libre en Cabo San Lucas. Mestre se enamoró rápidamente de él y en pocas semanas se volvió buceadora auxiliar en su equipo.

Meses más tarde, se mudaron a Miami, donde Ferreras comenzó a entrenarla y ella se dedicó a comenzar una carrera en el buceo libre, al igual que su pareja. En los años siguientes, Audrey rápidamente se abrió camino por méritos propio y ganó respeto y reconocimiento en el mundo del buceo tras batir varios récords.



Su primera marca la batió en 1997, al sumergirse a 80 metros en las Islas Caimán. Tres años más tarde, estaba asombrando a todos al descender a 125 metros en La Palma, en España.

El año 2002, tuvo un excelente comienzo. A inicios del mismo, la apneísta descendió hasta los 130 metros de profundidad en Fort Lauderdale, Florida, en 1 minuto y 56 segundos. Un tiempo récord. Gracias a esta hazaña, Mestre se convirtió en la quinta persona en el Planeta en realizar la inmersión más veloz. No obstante, una dura rival surgió en aquel entonces para ella: Tanya Streeter.

En agosto de 2002, Streeter alcanzó el máximo récord mundial femenino de apnea sin límites al descender hasta 160 metros de profundidad. A la fecha, esta marca no ha sido superada.

Sin embargo, Audrey intentó romper la histórica marca en octubre de ese año, sumergiéndose a 171 metros de profundidad en República Dominicana. Lamentablemente, murió en el intento.



¿Qué le pasó a la buceadora: imprudencia o asesinato?

En la apnea sin límites, los practicantes pueden descender y ascender utilizando el método que prefieran y en el caso de Mestre, la joven eligió el uso de globos para ascender.

En esa prueba, cuando quiso subir accionando el globo elevador, el mecanismo no respondió. Al percatarse de esto, el buceador auxiliar intentó emerger con ella, pero como no podía hacerlo demasiado rápido, debido a que podían morir en seguida a causa de la descomprensión, la buceadora no resistió y llegó a la superficie muerta.

Mestre pasó 8 minutos y 34 segundos bajo el agua, cuando el descenso y ascenso a pulmón tendría que haber durado 3 minutos. El hecho de que el globo no tuviera aire, la falta de suficientes buceadores auxiliares y un equipo médico adecuado (solo había un dentista) desataron rumores de negligencia de parte de Ferreras.

La última foto de Pipin y Audrey.

“Pipín” siempre esquivó las acusaciones y escribió un libro de su vida juntos llamado "En el abismo azul: una historia de amor y obsesión", el que se convirtió en un éxito cuando salió a la venta en 2005.

Más tarde, Carlos Serra, uno de sus antiguos socios, lanzó otro libro con su versión de los hechos titulado "El último intento: la verdadera historia de la campeona de apnea Audrey Mestre". En este texto, Serra destapó las peleas que había entre la pareja. También reveló que “Pipín” tenía celos profesionales de los éxitos de Mestre, quien hizo en unos años lo que a él le tomó una vida.

Además, analizó la presunta implicación de su exsocio en la muerte de Audrey, pues él no solo se encargó de comprobar el aire en el globo, además era responsable de la logística ese fatídico día.

Los autores de "Sin aliento" tomaron la versión de Serra para contar la historia de la buceadora, pero su director cambió muchos detalles para evitar líos legales.



