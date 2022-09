Este 28 de septiembre se cumplen 14 años de la desaparición de Sofía Herrera, la menor que fue vista por última vez en un camping de Tierra del Fuego cuando tenía 3 años, en 2008. Su mamá, María Elena Delgado, convocó a manifestarse para recordar el caso en una plaza cercana al domicilio de la familia, en la ciudad de Río Grande.

“Como siempre mostraremos las banderas y su imagen actualizada, recordando que ya hace 14 años que no la tenemos con nosotros, pero que no abandonamos el compromiso de buscarla y esperarla”, expresó Delgado.

Durante el encuentro, que se realizará en la intersección de las calles San Martín y Belgrano, también se intentará fortalecer el pedido para realizar una prueba de ADN a una adolescente de San Juan que tiene características muy similares y la misma edad que tendría ahora Sofía, 17 años.

"No quiero invadir a nadie, solamente pido que se realice una prueba de ADN de la manera más pacífica posible" dijo en diálogo con IP Noticias, mientras que pidió la colaboración de la familia de la adolescente de San Juan. "No puedo quedarme con esta duda. Puede que no sea mi hija Sofía, y puede que sí, no lo sabemos", agregó.

Si bien a principios de este mes la Justicia de Tierra del Fuego descartó esa pista tras el cotejo de los datos filiatorios de la menor con la Justicia de San Juan, la mamá de Sofía todavía tiene grandes dudas y sostiene que “podría tratarse de ella”.

“Las personas allegadas a esa chica presentaron la documentación sobre su procedencia. Nosotros habíamos pedido una prueba de ADN pero no la consideraron necesaria”, dijo sobre la decisión del Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad de Río Grande.

Por su parte, el juez de Río Grande, Daniel Cesari Hernández, explicó en declaraciones radiales que “la información llegó en marzo de este año, se hicieron todas las investigaciones correspondientes y no se encontraron elementos que avalen esa hipótesis”.

Y que “uno de los datos recopilados indica que la niña fue entregada a sus padres adoptantes a los 15 días de vida, y la fecha de sentencia de adopción plena es de abril de 2006. Es decir, que fue adoptada más de dos años antes de la desaparición de Sofía”.

El único sospechoso por la desaparición de Sofía Herrera sigue prófugo

Delgado también cuestionó que la Justicia siga sin hallar a José Dagoberto Díaz Aguilar, a quien apodan “Espanta la Virgen”, un hombre de nacionalidad chilena y costumbres nómades, que deambula por zonas rurales de Argentina y Chile, y sobre el que existen sospechas de que podría haberse llevado a Sofía.

La justicia llegó a la imputación de Díaz Aguilar por el testimonio brindado por un suboficial de la policía de la provincia que participó de las primeras tareas de búsqueda de la niña, y por la descripción que brindó uno de los chicos que estaba en el lugar donde desapareció Sofía. “Tiene pedido de paradero desde hace años pero tampoco hay novedades sobre su hallazgo. No lo encuentran ni en Argentina ni en Chile”, se lamentó Delgado.

El caso de Sofía Herrera, desaparecida hace 14 años en Tierra del Fuego

El día de su desaparición, el 28 de septiembre de 2008, la familia Herrera salió con amigos a pasar un domingo de esparcimiento en el camping John Goodall, ubicado 59 kilómetros al sur de Río Grande. María Elena, su marido Fabián y Sofía se detuvieron en un supermercado a hacer compras y luego en una estación de servicio, donde se encontraron con Noemí Ramírez y Silvio Giménez, quienes estaban acompañados de sus hijos de 2 y 9 años.

El grupo llegó al camping situado en el kilómetro 2893 de la Ruta Nacional 3, en dos autos que estacionaron cerca del camino. El lugar, un paraje casi desértico, es un rectángulo de 15 hectáreas cercado con un alambre de un metro de altura y seis hilos, el primero de púas. Mientras se encontraban en ese lugar, Sofía se separó por unos instantes de sus padres y desde entonces nadie volvió a verla.

El caso de Sofía se convirtió en un ícono, que motivó la elaboración de un protocolo de emergencia para situaciones similares (llamado Alerta Sofía) y llevó a las autoridades nacionales a poner en funcionamiento una línea telefónica para recolectar datos (08002227634), además del sitio web www.sofiaherrera.com.ar.

