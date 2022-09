Ayer se conoció que fue suspendido el debate del proyecto de Ley de Humedales, que sería discutido en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda. Los jefes de los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio solicitaron la medida “con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”.

En el transcurso de la semana, los gobernadores de Catamarca, Jujuy y Salta, destacaron el potencial del litio en el cambio de la matriz energética mundial, a la vez que aseguraron que el país es uno de los actores más relevantes a nivel mundial en el tema.

El pronunciamiento se dio en el marco de la participación de los primeros mandatarios provinciales del panel denominado La importancia de los minerales para el crecimiento que se desarrolló en los Estados Unidos y los gobernadores del Norte Grande tomaron parte vía virtual como parte de una gira en busca de inversiones que llevaron a cabo con el ministro del Interior de la Nación, Eduardo ‘Wado’ de Pedro.

Jalil, a su vez, en la charla del ciclo Democracia y Desarrollo del diario Clarín, había manifestado que “los tres gobernadores coincidimos en que no hay que discutir si no se conoce la zona. No se puede legislar desde el desconocimiento”, a la vez que sostuvo que tanto Catamarca como las otras dos provincias productoras de litio tienen todos los controles que estipulan las leyes ambientales.

“A fines del 2023 vamos a exportar entre 100 y 150.000 toneladas y vamos a llegar también a los U$D 3000, con lo que vamos a aportar a la macroeconomía del país que hoy está con problemas por la falta de divisas”, manifestó en aquella ocasión.

Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, manifestó que es preocupante la posibilidad de que el proyecto se apruebe, puesto que “podría impedir el desarrollo de la minería del litio, mineral protagonista de la transición energética, además de avanzar sobre cuestiones de soberanía e independencia de las provincias, en un país que es federal”.

Exposición en EE.UU

Como parte de la misión de los gobernadores en el país del Norte, los mandatarios de las tres provincias expusieron ayer en el Departamento de Estado ante autoridades públicas y empresarios sobre las posibilidades de inversión minera que ofrece la región, específicamente, en materia de litio.



Los gobernadores integrantes de la Región del Litio presentaron a inversores privados planes estratégicos y alternativas de inversiones, además de evaluar las posibilidades de inversión entre ambas naciones en materia de minería en un encuentro coordinado entre el Departamento de Energía y la embajada de ese país en Argentina.

Los mandatarios resaltaron el potencial minero y en energías sustentables que ofrece la Región del Litio y el aporte que puede realizar al mundo en el marco de la transición energética y la electromovilidad.

Humedales en Catamarca

En la provincia esta zona se denomina Lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca. Se encuentra ubicada en el departamentos de Antofagasta de la Sierra, Belén y Tinogasta. Cercana al subsitio Norte se encuentra la localidad de Antofagasta de la Sierra y Laguna Blanca; dentro de estesubsitio está la localidad de El Peñón y próximo al subsitio Sur, se encuentra la localidad de Fiambalá.



En total, la zona comprende un área de 1.228.175 hectáreas.