A menos de una semana de que fuera sobreseído y puesto en libertad por el juez Antonio Pastrana en causas por hechos de violencia de género contra tres mujeres y el hijo de una de ellas, el abogado Matías Sanz Navamuel fue denunciado nuevamente, por amenazas de muerte contra una de las víctimas y su hijo.

Por otro lado, la fiscala María Luján Sodero Calvet apeló el sobreseimiento, que fuera dado tras declarar inimputable a Sanz Navamuel, y la querella particular de una de las denunciantes, a cargo del abogado Vidal Villalba Samaniego, solicitó una prórroga para hacerlo por no contar con el expediente en estos días.



Pastrana sobreseyó a Sanz Navamuel por los delitos de amenazas, tres hechos de coacción agravada, 22 desobediencias judiciales, 17 amenazas agravadas, turbación de la posesión y usurpación de propiedad. Las denunciantes son tres mujeres que fueron parejas del acusado.



La primera denunciante, encontró este martes un papel escrito en la entrada de su local comercial con una amenaza de muerte hacia ella misma y a su hijo: "1º tu sordito así sientas más, después vos". "Con plata todo se puede, andá a denunciar. Denunciá. Soy libre, inocente. Vos estás muerta". "Hago lo que quiero y cuando quiero".

Pese a las denuncias realizadas durante más de dos años por esta mujer, y otras dos mujeres, las respuestas judiciales se muestran ineficientes para hacer cesar la violencia por parte del abogado.



La mujer permanece con consigna policial desde 2020, cuando denunció que fue agredida físicamente por Sanz Navamuel y que éste quiso matarla. Aquella vez la agresión se detuvo porque hubo vecinos que llamaron al 911, aunque también la intervención policial fue señalada como deficiente, porque pese a haber sido encontrado en flagrancia, el abogado no fue apresado, no se le tomó la denuncia a la víctima, y tampoco se le brindó atención médica. Incluso después, en la Comisaría Primera, se negaron a tomarle la denuncia a la mujer y la enviaron a la Comisaría 9.

Desde esa fecha, la víctima dijo que realizó más de 40 denuncias contra Sanz Navamuel por desobediencias judiciales y amenazas de muerte. También el hijo de ella, un joven abogado, lo denunció por amenazas.

Como en otras ocasiones, en el último manuscrito que encontró la mujer en su local comercial, se le anuncia su femicidio, y vinculado, ya que se la amenaza con atentar contra su hijo para dañarla a ella.

Falta de medidas de protección

Ante la nueva amenaza, la mujer solicitó que se resguarden las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona donde tiene su local comercial, en el centro de la ciudad de Salta. También manifestó que "siente temor por su integridad física y la de su hijo". La mujer afirmó que cree que Sanz Navamuel "es capaz de cumplir con sus amenazas" y afirmó que "desde que quedó en libertad el acusado, el juez Pastrana no mantuvo en resguardo su seguridad ni de las otras víctimas, por declararlo inimputable".



La víctima señaló el modus operandi con el que actúa Sanz Navamuel: "dejar notas, (hacer) llamadas, lo viene haciendo desde hace bastante tiempo. Como también lo dijo en varias ocasiones, que tiene muchos contactos para lograr hacer lo que él quiera". También su abogado indicó que en las anteriores amenazas escritas, las pruebas caligráficas demostraron que eran del acusado.

Villalba Samaniego cuestionó la falta de medidas de protección eficientes para la víctima. Señaló que el juez Pastrana dejó en libertad al acusado incluso desde el miércoles pasado sin consigna policial hasta el sábado. La custodia personal a Sanz Navamuel fue impuesta por el juez contemplando que su resolución de sobreseimiento sería apelada por las partes y hasta tanto resuelva un tribunal de impugnación en segunda instancia.

Sanz Navamuel fue sobreseído por inimputabilidad. Una junta médica integrada por psiquiatras le diagnosticó trastorno bipolar, conclusión pericial que se remitió al 18 de noviembre de 2021. La junta estableció que debido a la alteración morbosa de sus facultades mentales, Sanz Navamuel no comprende la trascendencia de sus actos, ni puede dirigir sus acciones, "infiriéndose" que tampoco pudo hacerlo al momento de los hechos investigados.

Villalba Samaniego indicó que el 27 se hizo una nueva denuncia penal. Además se hizo la presentación en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género Nº 2, a cargo dw Mónica Naranjo, que "todavía no dispuso las medidas".

El querellante indicó que la disposición de las medidas de protección "tenía que haber sido inmediatamente, debían disponer el resguardo de la víctima antes de que lo suelten. Se hizo todo al revés, se desesperaron por ponerlo en libertad miércoles, jueves y viernes, sin consigna, recién se la pusieron el sábado".

"Sanz Navamuel tiene como medida de seguridad el tratamiento psicológico y psiquiátrico que lo controla el juzgado de ejecuciones", explicó el abogado. Villalba Samaniego ya había cuestionado que Pastrana no le impuso la prohibición de acercamiento a la víctima, lo que además de peligroso le resulta "inédito y curioso". "En este caso la amenazó, es distinto", resaltó. Añadió que solicitaron las planillas de la consigna policial de Sanz Navamuel, para saber si se acercó al domicilio de la víctima o a su local comercial.

En su denuncia, la mujer pidió al juez Pastrana que tome medidas para resguardarla; además le solicitó una audiencia con el funcionario judicial y dejó constancia de que varias veces fue a intentar hablar con él pero no la recibió.

Apelación

La fiscala Sodero Calvet apeló el sobreseimiento de Sanz Navamuel. "La base de esa decisión es que existe una pericia psiquiátrica que está rubricada por tres profesionales, por una junta médica, (que) concluye que el señor Sanz Navamuel no comprende la transcendencia de sus actos y no puede dirigir sus acciones, lo que significa que sería inimputable. Eso lleva a que se revoque el arresto domiciliario que él tenía, sí se le dispuso consigna policial fija a él (...) para evitar situaciones de exposición al riesgo de las víctimas", explicó la funcionaria en Radio Nacional.

"La resolución no se encuentra firme porque deberá ser resuelta oportunamente por el Tribunal de Impugnación. El fundamento de la Fiscalía está dado en que no hay certeza suficiente para este sobreseimiento", sostuvo.

Indicó que debe haber certeza absoluta en la inimputabilidad, porque de lo contrario debería discernirse en un juicio. "Existen otros informes psiquiátricos, otros abordajes de la misma línea, que llegan a conclusiones diferentes. Otra pericia donde se informa que el señor sí sería imputable". Detalló que hay "varios informes de otros profesionales, de otras áreas", que "llegaron a la conclusión de que es una persona que comprende perfectamente e incluso que tiene un nivel intelectual alto".

La fiscala consideró que el extremo riesgo que corren las víctimas justifica que se hiciera otra revisión psiquiátrica, por otros profesionales, pero pese a su pedido no se realizó. Aseguró que la junta médica dio cuenta de que "hay peligrosidad en él, para sí y para terceros".

Además, la fiscala señaló que Sanz Navamuel llevó a cabo actos de su profesión de abogado estando con arresto domiciliario. Aunque lo mencionó en su apelación, indicó que esta queja deberá plantearse en otro fuero. Asimismo el acusado había solicitado a la Corte de Justicia de Salta mediante un amparo, volver a su cargo administrativo en la Cámara de Senadores donde se encuentra suspendido, pero el máximo tribunal de declaró incompetente.

No fue sobreseído por lesiones

Villalba Samaniego explicó que Sanz Navamuel no fue sobreseído en la causa por lesiones agravadas por el vínculo y la violencia de género, que se inició por la primera denuncia que radicó su representada y que se tramita en un expediente por separado y no fue acumulada a las causas que se abrieron por denuncias posteriores de la misma víctima y de otras dos mujeres, que fueron parejas del acusado en el transcurso de estos últimos dos años.

La causa por lesiones se encontraba hasta el viernes pasado en el Tribunal de Impugnación 2 por una apelación de los abogados defensores de Sanz Navamuel que se oponen a la presentación de la víctima como querellante. A la querella no le fue notificada la resolución en este tema.



"El juez no tendría que haber resuelto hasta que la causa regresara de la cámara de apelaciones. Esta causa nos parece mucho mas grave", señaló Villalba Samaniego. Detalló que la víctima denunció agresión física, y presentó pruebas como fotografías y constataciones médicas, además de hubo "vecinos que escucharon y llamaron al 911. Intervino personal policial". "Son situaciones que llaman la atención del juez mismo, lo cual permite sospechar de cierta parcialidad", manifestó.

El abogado dijo que hay criterios médicos que no condicen con lo que el juez fundamentó. Indicó que lo que dijo la junta es "genérico, no es concreto. No establece las fechas posibles, para determinar si era inimputable en los hecho de violencia ejercidos. Pudo tener intervalos lúcidos", consideró. "Está usando abusivamente una situación procesal", indicó. Y pidió que "la justicia sea expedita y que llegue a tiempo".

En esta causa el querellante planteó un jury de enjuiciamiento en contra de la jueza Ada Zunino, quien estuvo de interina cuando Pastrana tomó licencia y le otorgó el arresto domiciliario a Sanz Navamuel, luego de que lo detuvieran solo un mes por una desobediencia judicial. Ese pedido sigue en trámite, y ahora dijo que analiza pedir el jury para Pastrana.

El año pasado, el juez Francisco Pisa fue destituido en Tucumán por incumplimiento a los deberes de funcionario público y la falta de perspectiva de género debido a que no garantizó protección a la víctima de femicidio Paola Tacacho, quien había realizado varias denuncias contra el asesino Mauricio Parada Parejas, que también tenía un diagnóstico psiquiátrico por trastorno de personalidad. "Antecedentes hay", sostuvo Villalba Samaniego.