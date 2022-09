En la jornada de ayer las carteras de Salud Pública y Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de la provincia de Salta, lanzaron una campaña de difusión para garantizar el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo en la provincia.

Con el objetivo de brindar información clara y segura a toda persona con capacidad gestante que desee interrumpir su embarazo de manera legal, segura, confidencial y gratuita, el gobierno provincial colocará afiches informativos y distribuirá folletos en hospitales, centros de salud y organizaciones no gubernamentales, en los cuales habrá información útil para acceder a esta práctica.

Además, se contará con dos líneas telefónicas locales para asesorar a la población sobre el proceso de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en cumplimiento con la ley nacional Nº 27.610.

Las personas interesadas en recibir información sobre el aborto, solicitar turnos para interrumpir el embarazo, o consultar sobre otros métodos anticonceptivos, pueden llamar o enviar un mensaje de WhatsApp a los números 3876857574 y 3876148209. El contacto se podrá establecer de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14.

Además, se difundirá un código QR que al momento de ser escaneado por el dispositivo móvil direccionará a una infografía con información sobre IVE/ILE, dónde solicitarla, cómo proceder luego de la intervención, cuándo acudir a una guardia; e información en general sobre otros métodos anticonceptivos. Otra alternativa de contacto es escribir la consulta en un formulario de Google, ingresando a este link, donde profesionales de la Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable se contactarán a la brevedad.

Durante el lanzamiento de la campaña, el ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, destacó el trabajo interministerial y dijo que “este lanzamiento es muy importante, dado que permite acceder, de forma segura, a un sistema de salud amigable, para dar respuesta a la demanda de la población dentro de la normativa legal vigente”.

Por su parte, la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad, Itatí Carrique, expresó que se trata de "un paso muy importante que da la provincia", puesto que se detectó que la información es casi nula sobre el tema. "Las mujeres no saben a dónde dirigirse, les da vergüenza y esto genera que sigan en la clandestinidad y se sometan a procesos que atentan contra su salud", explicó.

Esteban y Carrique.

Asimismo, señaló que Salta es una de las pocas provincias que adoptó una política estatal para la difusión de información sobre la ley nacional N° 27.610. Por ello, celebró el trabajo coordinado con el Ministerio de Salud Pública, que permitirá que la campaña esté presente en organismos de su dependencia, pero también en otros puntos que reciben gran afluencia de población.

Al respecto, el supervisor de Salud Sexual y Procreación Responsable de la cartera sanitaria, Javier Yapura, explicó que “tanto las líneas telefónicas provinciales como el código QR permitirán dar respuesta a la paciente, agilizando el sistema de turnos para que no haya mucha demora en la espera”. Contó que diariamente, se reciben alrededor de 25 llamadas, de las cuales sólo 3 ingresan por los números locales. "Con esta campaña buscamos que las interesadas en acceder a la IVE o ILE puedan contactarse a los números locales y gestionar los turnos con total rapidez”, dijo.

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública de Salta, en 2021 se realizaron 3010 prácticas, entre IVE e ILE. Mientras que, en lo que va de 2022, se realizaron 1700, aproximadamente. "La cifra es parcial, ya que depende de la carga de datos en toda la provincia”, indicó Yapura.

Celeridad en la atención

La necesidad en la entrega inmediata de turnos responde a uno de los puntos centrales de la ley, que establece que se debe acceder a la práctica de IVE/ILE en un plazo máximo de 10 días corridos desde que la persona lo solicitó. Sin embargo, diferentes organizaciones feministas, como la delegación salteña de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, denunciaron públicamente y ante las autoridades, que se presentaban demoras en la entrega de turnos.

Incluso la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, advirtió -en agosto del año pasado- a las autoridades sanitarias de Salta sobre "problemas recurrentes" en el cumplimiento del acceso a las interrupciones. A través de un informe, el organismo expuso que el 25% de los llamados que recibía la línea nacional de Salud Sexual (0-800-222-3444), representaban a usuarias que no habían podido acceder a las prácticas en tiempo y forma.



Para ese momento la provincia de Salta no contaba con una Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, que recién se formalizó en los primeros días de abril de 2022, con la designación de Carrique, una de las mujeres salteñas que impulsó diversas campañas antes de la sanción del aborto legal, tanto en la provincia, como en articulación con periodistas de todo el país.

A mediados de julio, la funcionaria mantuvo una reunión con profesionales de la salud y referentas de organizaciones que le plantearon las diversas problemáticas que se estaban detectando en el acceso al derecho al aborto. Sobre todo, porque desde el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) de la ciudad de Salta se había confirmado a Salta/12 que en la provincia únicamente se estaban realizando ILEs a personas que tienen una edad gestacional de hasta 20 semanas, a pesar de que en estos casos en que corre peligro la vida o la salud de la persona gestante o el embarazo es producto de una violación la ley no fija límites de tiempo.

Ello derivó en una reunión con el ministro Esteban, Carrique y profesionales de la salud junto a las referentas organizacionales, en la que se adelantaron diversas líneas de acción que estaba por llevar adelante la cartera de salud. En ese momento se presentó una muestra preliminar de la campaña vinculada a la difusión de la información.

"Aportamos un trabajo conjunto y articulado que muestra la necesidad de aunar voluntades y trabajos que vayan en el sentido de garantizar el derecho", dijo Carrique a Salta/12. De acuerdo al diagnóstico que se pudo elaborar desde las diferentes áreas estatales y organizacionales, uno de los principales obstáculos en el acceso a las prácticas de interrupciones era la falta de información.

En ese sentido, la funcionaria destacó que el Estado salteño haya invertido en una campaña, siendo una de las primeras de este tipo en el país, con la decisión de sumar números locales para la recepción de consultas y asesoramiento del procedimiento.

"Lo que buscamos es una derivación más eficaz", precisó Carrique, reconociendo que en la provincia sólo se cuenta con 41 profesionales de la salud que no son objetores de consciencia y pueden llevar adelante las prácticas. No obstante, destacó que en Salta, sí se cumple con el acceso al derecho; "no es un dato menor" si se visualiza la situación de otras provincias, añadió.

Carrique también destacó que al tratarse de una legislación nueva en el país, "nos enfrenta a algo que tenemos que entender", y es que la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley evidenció la "difícil estructura del sistema de salud" existente, como la falta de profesionales ecografistas.

"Eso hace que el acceso sea complejo y no necesariamente tenga que ver con obstaculizar las prácticas", afirmó, y subrayó el compromiso del ministro Esteban para abordar la falta de personal en las diferentes áreas. "Salud está trabajando en suplir estas dificultades", agregó. Sostuvo que existe una decisión política y oficial en el cumplimiento de la ley.