El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este viernes la adhesión a Rusia de cuatro regiones ucranianas ocupadas por su Ejército y afirmó que sus habitantes serán nuestros ciudadanos para siempre. Mientras, Ucrania, Estados Unidos y el G7 rechazaron y condenaron la anexión.

En la ceremonia de la firma, que tuvo lugar en la sala San Jorge del Gran Palacio del Kremlin, participaron los líderes separatistas de los cuatro territorios ucranianos, Denis Pushilin (Donetsk), Leonid Pásechnik (Lugansk), Vladímir Saldo (Jerson) y Yevgueni Balitski (Zaporiyia), respectivamente. Luego de la firma, los centenares de invitados aplaudieron, mientras que el mandatario ruso estrechó la mano a los cuatro jefes prorrusos y sonó el himno de Rusia.

Después de la última nota, Putin, Pushilin, Paséchnik, Saldo y Baliski juntaron sus manos y formaron un semicírculo para vocear por Rusia. Los invitados al acto, entre los que se encontraban los presidentes de la Duma del Estado o Cámara Baja, Viacheslav Volodin, y del Senado, Valentina Matviyenko, los miembros del Gobierno ruso, diputados, senadores, líderes religiosos y gobernadores, se pusieron de pie y se sumaron al grito de los lideres separatistas.

La firma de la anexión de estas regiones del este y sur de Ucrania se produjo después de que Putin pronunciara un discurso de 38 minutos de duración en el que defendió la elección, que tildó de inequívoca, de los ciudadanos de las cuatro provincias. Además, pidió a Ucrania que cese de inmediato el fuego y prometió que defenderá el territorio ruso con todos los medios.

"Llamamos al régimen de Kiev a cesar de inmediato el fuego, poner fin a las acciones militares, a la guerra que desencadenó en 2014 y volver la mesa de negociaciones", dijo Putin en su discurso. Al mismo tiempo, subrayó que no debatirá la anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. "No los traicionaremos", afirmó.

Ciudadanos rusos para siempre

Putin se mostró remarcó que la anexión es irreversible, a pesar de las denuncias de Ucrania y sus alidados. "La URSS ya no existe y el pasado no volverá. Y Rusia no lo necesita, pero no hay nada más fuerte que la determinación de este pueblo de volver a su verdadera patria histórica", recalcó el mandatario.

"Quiero decirle esto al régimen de Kiev y a sus amos en Occidente: los habitantes de Lugansk y Donetsk, Jersón y Zaporiyia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre", exclamó Putin entre aplausos en una sala reservada para grandes ocasiones y que estaba decorada con una alfombra roja, banderas de Rusia y cuatro enseñas de los territorios separatistas.Putin insistió en que Rusia actúa de acuerdo con la Carta de la ONU, que defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Por su parte, los cuatro líderes separatistas celebraron posteriormente el acontecimiento histórico y la vuelta a casa en un gran acto en la Plaza Roja. "En nombre de todos los habitantes de la república popular de Donetsk expreso mi profunda gratitud al presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, por cada paso, por cada decisión, que ha sido la base del restablecimiento de la verdad histórica", escribió el líder de Donetsk en su canal de Telegram.

La segunda anexión

Se trata de la segunda anexión que consuma Rusia en más de ocho años luego de la ejecutada en marzo de 2014 con la península de Crimea, que transcurrió con el mismo procedimiento exprés y con un apoyo del 97 por ciento de los ciudadanos. Rusia absorbe con la anexión un 15 por ciento del territorio de Ucrania y amplía su población de 147 millones de habitantes a más de 150 millones.

A partir de ahora el presidente ruso podrá afirmar que Ucrania ataca territorio ruso en el este y sur ucraniano. El paso dado por Putin, que será ratificado la próxima semana por la Cámara Baja y el Senado, supone una nueva escalada en la campaña militar y en su enfrentamiento con Occidente, que no reconoce la anexión e impondrá nuevas sanciones a Rusia.

Rechazo de Ucrania y sus aliados

El presidente Volodimir Zelenski anunció este viernes que Ucrania iba a firmar una solicitud de adhesión acelerada a la OTAN y que no negociará con Rusia mientras Vladimir Putin esté en el poder. "Ucrania no negociará con Rusia mientras Putin sea el presidente de la Federación de Rusia. Negociaremos con el nuevo presidente", dijo Zelenski.

Por su parte, El Departamento de Estado de EE.UU. anunció también este viernes nuevas sanciones contra funcionarios del Gobierno ruso tras la anexión de cuatro territorios ucranianos firmada hoy por el presidente de Rusia, Vladímir Putin. La oficina detalló en un comunicado que cientos de individuos, incluidos miembros del Ejército ruso y bielorruso, estarán sujetos a restricciones de visado, mientras que otros cientos recibirán sanciones económicas por parte del Departamento del Tesoro.

En un comunicado, los ministros de Exteriores del club de naciones industrializadas del G7 condenaron este viernes la anexión. “Ésta implica que el evidente desprecio del derecho internacional por parte de Rusia toca fondo de nuevo", según el comunicado de los responsables diplomáticos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Francia, Italia y Alemania. Además, invitaron a la comunidad internacional que se sume a la condena y que rechace el brutal expansionismo de Moscú y su negación de la existencia de Ucrania como estado independiente.