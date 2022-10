El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se hizo con la pole position del Gran Premio de Singapur en el circuito callejero de Marina Bay, donde el líder y vigente campeón de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), se clasificó octavo, lo que le sumó complejidad a su chance de renovar el título este fin de semana.



Leclerc, uno de los dos pilotos con chances matemáticas de discutir el campeonato con "MadMax", partirá de la primera fila junto al otro corredor en carrera, el mexicano Sergio "Checo" Pérez, también con Red Bull.



El séptuple campeón británico Lewis Hamilton (Mercedes) partirá desde el tercer puesto, por delante de los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine), que ocuparán la cuarta y la quinta plaza en la parrilla de salida del GP de Singapur, que regresa tras dos años de ausencia por la pandemia.



Verstappen es el absoluto líder del Mundial de F1 con 116 puntos de ventaja a falta de seis fechas para finalizar la temporada. El neerlandés será campeón este domingo si gana y Leclerc no mejora un noveno puesto y "Checo" Pérez no mejore un cuarto lugar o acabe en esa posición sin marcar la vuelta rápida. La otra opción consagratoria para Verstappen es ganar con la vuelta rápida, que el monegasco no mejore una octava plaza y "Checo" no suba al podio.



El nocturno GP de Singapur se disputará a 61 vueltas sobre un circuito urbano de 5,063 kilómetros de extensión desde las 9:00 de la Argentina, con transmisión de Star+.