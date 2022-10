Basta de noticias falopa. Que la definición de la Liga Profesional, que los preparativos de la Scaloneta para el Mundial de Qatar... Vamos a lo importante: una diputada mendocina presentó un proyecto de ley para declarar al Metegol como deporte provincial. ¡Aplausos para esa iniciativa! Eso es trascendente, señor. Esa es una ley que sin duda debe incluirse en la Constitución Nacional. ¡Al diablo con los goles no cobrados por el VAR! Si hay una legisladora como Josefina Canale, de Cambia Mendoza, que se ocupa de este tema medular, de vital importancia para esa provincia y para el país, entonces ocupémonos de ella y de su proyecto de ley.

Por eso, en Peligro de Wolf apoyamos la iniciativa. Un poco para joder y otro poco por lo simpático que nos cae que esta diputada haya solicitado la incorporación del anexo del Reglamento ITSF (Federación Internacional de Fútbol de Mesa) para poder establecer el “molinete” como acción ilegal y “antideportivo”. Yo pensaba que aquello de “no vale molinete” era una regla interna de pibes jugando unas fichas al metegol en algún Sacoa de Mar del Plata. No. Existe una Federación Internacional que lo prohíbe: “Es ilegal. El giro de barras (molinete) está definido como la rotación de cualquier jugador (figura, barra de jugadores) mas de 360º antes o después de haber golpeado la bola. Para calcular los 360 grados no se debe de añadir el vuelo tomado para golpear la bola”. Mirá vos. ¿Y qué pasa si hacés molinete: viene la policía mendocina y te encierra durante 24 horas en una celda junto a una tribu de neo-mapuches piromaníacos?



¿Habrá también una Federación Internacional de Jugadores de Figuritas que te condena a 4 horas de prisión cuando, jugando al “chupi”, la figurita cae en tu cuerpo?

Y volviendo al proyecto del metegol como “deporte provincial”, también está la parte en que considera a los jugadores de estas prácticas como deportistas. Y eso está genial. Ya me imagino a estos “nuevos deportistas” al término del partido en una conferencia de prensa o dialogando con los periodistas: “El partido fue bueno para nosotros, los jugadores transpiraron las camisetas pero eso no se notó porque estaban pintadas. Nuestro arquero pudo tapar dos molinetes que le hicieron los muñecos de la línea de volantes contraria. No me gustó que la hinchada rival nos cantara que nuestros jugadores son de madera porque es la verdad, así como también son de madera los jugadores de ellos. Vamos a seguir trabajando en la semana, y probablemente llamemos a un carpintero para ver si puede acomodarle la cabeza al arquero que en uno de los remates de molinete casi se despega”.

Ya me imagino los sponsors de este nuevo deporte anunciando en un diario local: “Los jugadores de metegol del Deportivo Tupungato están pintados con el Nuevo Barniz Anti termitas Maderbril”. Y mientras nos imaginamos un futuro Mundial de Metegol en Mendoza, nos preguntamos: ¿Cuál será el próximo proyecto de ley de la diputada? ¿Declarar a la “Payana” deporte olímpico?