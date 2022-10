El exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni analizó este miércoles, en su habitual columna para La García por AM750, los últimos tres episodios violentos protagonizados por las fuerzas de seguridad en el país: la represión en La Plata durante un partido de fútbol, el traslado ilegal de cuatro mujeres detenidas en Villa Mascardi al penal de Ezeiza, y los móviles de la Policía de la Ciudad repartiendo denuncias penales a los padres de los hijos que se encontraban tomando escuelas en reclamo de sus derechos.

El exmagistrado vinculó estos episodios con los derechos laborales de los trabajadores policiales, y abrió el debate acerca de si estas actividades deben modificar sus normas y permitir la sindicalización para que pueda existir un debate horizontal de reclamos y mejoras salariales.

“Me causan gracia los cursos de Derechos Humanos impartidos en las escuelas de policía. ¿Qué les explican? ¿Que existen convenciones internacionales y que por eso no deben tirar gases lacrimógenos en un estadio lleno de gente? ¿Que es tortura llevar a una mujer embarazada, esposada, a 1500 kilómetros de su casa?”, comenzó cuestionando Zaffaroni por AM750.

“Nadie aprende a respetar los Derechos Humanos cuando se les violan los propios. Y la verdad es que en nuestro país se violan los Derechos Humanos de los trabajadores y trabajadoras policiales. No hay trabajador al que se le desconozcan más sus derechos que a los policías”, sentenció.

Zaffaroni explicó que a este grupo de trabajadores se les niega el derecho de sindicalizarse bajo la condición de que su tarea “responde a una disciplina militar”. “¿Por qué los trabajadores policiales no pueden sindicalizarse? ¿Por qué deben responder a una disciplina militar si cumplen un servicio que por esencia es civil?”, cuestionó.

El exmagistrado explicó que lo contrario a la sindicalización no es, precisamente, la disciplina: “¿Por qué deben estar sometidos a una ley del gallinero de jerarcas autoritarios? ¿Acaso la policía es un ejército de ocupación?”

Inmediatamente, comparó: “En los hospitales también se requiere disciplina y respeto a la jerarquía; sin embargo, los enfermeros y los médicos se sindicalizan, tienen paritarias, y no por eso la instrumentista se pinta las uñas mientras el cirujano opera”.

“Es más que obvio que la guardia de un hospital no puede hacer una huelga. Tampoco la pueden hacerlo los trabajadores policiales. Eso no impide que tengan derecho a sindicalizarse, a tener paritarias, a discutir sus condiciones de trabajo. No hay razón para negarles los derechos que tienen todo el resto de los trabajadores argentinos”, finalizó.