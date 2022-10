Ante las posturas cada vez más extremas del expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, el histórico dirigente de la UCR Federico Storani dijo que su partido "tiene una historia que no es compatible" con "muchas de las cosas que están manifestando en este momento". Con esas palabras, puso en dudas la continuidad de Juntos por el Cambio al afirmar que "si no existen coincidencias" hay que "dar por terminado con esta experiencia".



"Si no encontramos el ámbito donde encontrar algunos denominadores comunes que puedan transformarse en políticas de Estado, no tenemos salida", expresó en declaraciones a Radio con Vos, y pidió alejarse de aquellos que "están expresando dos extremos que profundizan la grieta".



De esa forma, defendió al neurocientífico y diputado radical Facundo Manes y pidió que "no se ofendan tanto cuando habla de populismo institucional", en referencia a las acusaciones del médico al gobierno macrista, y la airada respuesta que recibió desde el PRO. "También durante el gobierno de Mauricio Macri se intentó manipular la Justicia, y hubo operadores judiciales", argumentó el referente del radicalismo bonaerense.



Asimismo, puso en duda la continuidad de JxC al afirmar que "lo de seguir, vamos a ver" y explicó que en 2015 "la necesidad fue garantizar el equilibrio y el control del poder". "El desafío ahora es crear una alternativa política y si no existen coincidencias, dar por terminado con esta experiencia" añadió, además de subrayar que con "coincidencias" se refería a propuestas comunes.



El exdiputado también fue consultado sobre una frase que pronunció en las últimas horas, cuando declaró: "Si es Macri o Cristina (el próximo presidente) organicemos un suicidio colectivo". "Es una metáfora, ni siquiera vale la pena aclararlo, significa que desde mi punto de vista hay que aislar a los extremos" sostuvo.