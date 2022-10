Con la consigna "Buenos Aires derretida", organizaciones socioambientales porteñas realizaron este martes una acción de protesta en la previa del inicio de la cumbre global de alcaldes del C40, que discutirá medidas contra los efectos el cambio climático. Las organizaciones alertaron sobre el impacto ambiental de diversas políticas del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anfitrión de la cumbre que comenzará este miércoles en el Centro de Convenciones de la Ciudad. La privatización de espacios verdes, la cementación de la ciudad, el avance inmobiliario, la pérdida de arbolado público y la falta de acceso al Río de la Plata fueron algunos de los ejes de las protestas.



"En defensa de los espacios verdes de la Ciudad", decía una bandera que cruzaba las escalinatas del Paseo del Bajo, detrás de Casa Rosada, cuando las organizaciones comenzaron la protesta pasadas las 17 horas del martes. "En este momento, aquí, estamos en crisis climática. En este lugar se instalaron 580 árboles. De esas plantaciones, en dos años, se secó el 70 por ciento", recordó al tomar el micrófono María Angélica di Giacomo, titular de Basta de Mutilar (BdM) Nuestros Árboles, sobre el lugar elegido para el reclamo ante el inicio del C40. El año pasado, la ONG hizo un relevamiento que arrojó esos resultados sobre las plantaciones realizadas tras las obras del Paseo del Bajo. "La protesta es aquí para que se vean las toneladas de cemento que han sido volcadas en un lugar donde antes había tierra y árboles", añadió a su turno Ana Bas, presidenta de Basta de Demoler (BdD).

Además de esas dos organizaciones, la protesta fue convocada por la Fundación Ciudad, y se realizó en la previa de lo que será la cumbre climática del C40, que comenzará este miércoles con el "foro federal" de intendentes argentinos y reuniones privadas entre los más de cien alcaldes del mundo que arribarán a Buenos Aires. Durante la cumbre se discutirán "medidas urgentes para enfrentar la crisis climática" con el objetivo de "ser carbono neutrales a 2050" y de "limitar el aumento de temperatura a 1,5°C", en correspondencia con el Acuerdo de París de la COP21 de 2015. El GCBA expondrá durante la cumbre el Plan 2030 y 2050 con el que busca cumplir esas metas.

"En el C40 no se habla ni del verde vegetal vivo ni del suelo absorbente mientras se cementan las plazas, se las llena de plástico y los pocos árboles que quedan están destrozados", advirtió Di Giacomo sobre las denuncias que cotidianamente realizan las organizaciones en la Ciudad. Varios de los y las manifestantes portaban paraguas y sombrillas, además de anteojos negros, para taparse del sol y visibilizar el aumento de las temperaturas que verano a verano registra la Ciudad.

"No tenemos otra manera de defendernos del calentamiento global que no sea con verde vegetal vivo, capaz de hacer fotosíntesis, y eso no está en ningún plan de la CIudad ni de lo que se va a hablar en el C40", sostuvo la titular de BdM. "En cuanto a las políticas del GCBA, todos los proyectos que llevan a la Legislatura apuntan en el sentido opuesto de remediar los efectos del cambio climático", subrayó por su parte Bas. La presidenta de BdD centró su intervención en los efectos del avance inmobiliario y apuntó contra el nuevo Código Urbanístico (CUR) aprobado por el oficialismo porteño en 2018.

"El nuevo Código busca que en todos los lotes se pueda construir hasta el 98 por ciento, por lo que los antiguos pulmones de manzana quedan reducidos prácticamente a la nada", señaló y agregó que, con el CUR, "las alturas permitidas aumentaron en todos los barrios. Se densifica y se cementa cada vez más, todo eso va en contra de políticas para paliar el problema del cambio climático". Junto a ella, se leían carteles que reclamaban "no al nuevo CUR" y "no a las torres en los barrios", además de pedir que los playones ferroviarios de Caballito, Colegiales, Liniers, Palermo y Villa Urquiza se destinen a parques verdes públicos.

"Los playones ferroviarios, los bajo viaductos y la costa del río son nuestras últimas posibilidades de aumentar el suelo absorbente por habitante y los estamos perdiendo por proyectos inmobiliarios en beneficio de unos pocos. No queremos que el verde, el horizonte y el río sea beneficio de las clases más pudientes", señaló Di Giacomo en este sentido, y recordó proyectos del oficialismo tales como la privatización de terrenos de Costa Salguero o la habilitación para el barrio de torres de lujo del Grupo IRSA en Costanera Sur. Mientras tanto, los y las manifestantes levantaban carteles que decían: "Mientras en el C40 se habla, la ciudad se cementa, se podan árboles y se aprueban edificios en el contorno ribereño".



Las jornadas de protestas paralelas al encuentro del C40 continuarán el jueves con una "contracumbre" convocada por organizaciones como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la CTA Autónoma - Capital. La llamada "Cumbre Ciudadana" se realizará desde las 17 con el lema "BA S.O.S" en la sede de ATE, ubicada en la Avenida Belgrano 2527. Allí se presentará un "Informe crítico al Plan de Acción de CABA". El viernes, en tanto, al cierre de la cumbre, se realizará una movilización, todavía sin lugar definido, convocada por Jóvenes por el Clima, Eco House, Climate Save, Consciente Colectivo, Alianza por el Clima y Sustentabilidad sin Fronteras, entre otras organizaciones.