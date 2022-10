Un socio que no se identifica con ninguna agrupación política busca infructuosamente suspender las elecciones de Central pero su reclamo fue rechazado. Inspección General de Personas Jurídicas desestimó un pedido para anular la asamblea que constituyó la Comisión Electoral y ratificó el proceso iniciado días atrás que desembocará en el acto eleccionario en Arroyito el 18 de diciembre. Esta resolución está en sintonía con todo el arco opositor del club que exige sacar las urnas del club como válvula de salida a la crisis que atraviesa la institución. Queda pendiente una solicitud elevada por el mismo socio en la Justicia.

El socio de Central José Criscenti, conocido por todos en Arroyito por su pertenencia a la tribuna de Regatas, contrató abogado y desde hace dos meses que se dedica a intentar la suspensión de las elecciones. No está identificado con ninguna de las agrupaciones que participan del proceso electoral, por lo cual hay serias dudas de su buena fe. Criscenti quiere ahora que aplacen los comicios organizados por disposición de IGPJ para el 18 de diciembre. Dice que el club no cumplió, otra vez, con los requisitos necesarios para lograr un proceso transparente, como el llamado a asamblea en tiempo y forma y presentación del libro de socios.

Pero ayer IGPJ desestimó su pedido y no solo eso, sino que dejó en claro que el socio ni siquiera se interiorizó de la situación que denuncia en el club: “El denunciante no invoca (ni, por tanto, acredita) la utilización de ninguna vía interna previo a su denuncia. Ni siquiera manifiesta haber concurrido a la sede social a intentar el examen del padrón, ni haberlo solicitado. El derecho de información no puede considerarse vulnerado si no se acredita haber intentado infructuosamente su ejercicio”, afirmó la directora de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia María Victoria Stratta en su resolución.

De esta manera quedó confirmado el proceso electoral que comenzó con la asamblea que tuvo lugar días atrás en el club y que constituyó la Comisión Electoral. La misma comenzará a realizar su tarea de oficialización de listas a partir del lunes. La semana que viene la propia Comisión Electoral dará a conocer a las agrupaciones las fechaa para presentar documentación y listas.