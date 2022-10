El actor Leslie Jordan, reconocido por sus trabajos en series como "Will & Grace"y "American Horror Story", murió este lunes como consecuencia de un accidente automovilístico en Hollywood, Estados Unidos. Tenía 67 años.

“El mundo es definitivamente un lugar mucho más oscuro hoy en día sin el amor y la luz de Leslie Jordan", dijo su representante, David Shaul, en un comunicado difundido en los medios estadounidenses.



Y destacó que el actor "no solo fue un gran talento", sino que también "brindó un santuario emocional a la nación en uno de sus momentos más difíciles”, haciendo referencia a los divertidos videos que el artista subía a sus redes sociales durante la pandemia de coronavirus que lo convirtieron en un fenómeno viral.

Tras conocerse la noticia de su muerte, la producción de la serie "Call me Kat" —donde Jordan interpretaba a Phil— expresó su dolor por su fallecimiento. "No hay palabras para transmitir la pérdida que estamos experimentando como elenco y como familia de Call me Kat. Leslie Jordan era más grande que la vida”, afirmaron.



En tanto que Mayim Bialik, protagonistas del programa, conocida por su trabajo en Blossom y The big bang theory destacó que Jordan “era un caballero sureño; tierno, sabio, travieso e hilarante".

Cómo fue el accidente

Según informo el diario Los Ángeles Times, el actor perdió el control de su vehículo cuando conducía en el cruce entre las calles Cahuenga y Romaine, a unos 3 kilómetros del conocido Paseo de la Fama de Hollywood.



Las primeras hipótesis sugieren que Jordan pudo sufrir una emergencia médica mientras conducía, aunque las causas del accidente aún están bajo investigación. Murió a raíz del impacto.

Quién era Leslie Jordan

Nativo de Chattanooga, Tennessee, Jordan había cobrado popularidad y reconocimiento por su participación en la serie "Will & Grace", por la cual ganó un Emmy en 2005 como actor invitado.

Además tuvo un papel recurrente en la comedia de Mayim Bialik "Call Me Kat" y protagonizó la comedia "The Cool Kids". Entre sus últimos trabajos, el actor llegó a interpretar a tres personajes diferentes en tres temporadas de la serie "American Horror Story": "Coven", "Roanoke" y "1984".

El actor también tuvo una activa participación en favor de las causas LGTBQ y en la lucha contra el VIH.

