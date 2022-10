Luego de la renuncia de Liz Truss al cargo de Primera Ministra de Gran Bretaña, los diputados del Partido Conservador eligieron al multimillonario Rishi Sunak para estar al frente del gobierno, en medio de una fuerte crisis económica, social y política.

Sin embargo, lo que más llama la atención de este dirigente de origen indio no es tanto que se hubiera convertido en el tercer primer ministro en menos de dos meses, sino que su fortuna asciende a 850 millones de euros, más del doble que la del rey Carlos III (que ronda los 400 millones).

¿De dónde proviene la fortuna de Rishi Sunak?

Según consigna el prestigioso diario The Guardian, la fortuna de Sunak proviene mayoritariamente de su esposa, Narayana Murthy, a quien conoció en la universidad de Stanford (California) cuando él estudiaba Administración de Empresas.

Murthy es hija de un multimillonario indio que fundó la empresa tecnológica más grande de su país, Infosys.

Además, antes de dedicarse a la política, Sunak trabajó para Goldman Sachs, uno de los bancos de inversiones y valores más grandes del mundo, y fue socio en varias firmas de fondos de inversiones.

La fortuna estimada del matrimonio Sunak-Murthy rondaría los 850 millones de euros, lo que los posicionó en julio pasado en el puesto 222 de las personas más ricas del Reino Unido, en la lista que elabora el Sunday Times.

De esta manera, Sunak se convirtió en el político más rico en llegar a Downing Street hasta el momento, con una fortuna que duplica a la del propio rey Carlos III.

Ostentación en un país en crisis

Según The Guardian, el flamante primer ministro cuenta con cuatro propiedades inmobiliarias, repartidas por todo el mundo, y cuyo valor en conjunto supera los 17 millones de euros.

Por un lado, el matrimonio vive junto a sus dos hijas en una casa de cinco habitaciones en el pudiente barrio londinense de Kensington, cuyo valor estimado es de 8 millones de euros.

También tienen una casa de fin de semana ubicada en el pintoresco pueblo de Kirby Sigston, en el condado de North Yorkshire. Allí la familia disfruta de los amenities que proporciona el inmueble: gimnasio, jacuzzi y pista de tenis, entre otros lujos del lugar.

Esta propiedad -que habrían comprado por más de un millón y medio de euros en 2015- tiene un valor de más de 2 millones.

Por último poseen un piso en Old Brompton Road, al oeste de Londres, y una casa en la playa de Santa Mónica, en California (EE.UU), ambos valorados en más de 6 millones de euros.

En medio de la crisis que no solo golpea fuertemente al Reino Unido sino al mundo entero, esta ostentación de riqueza y lujo podría jugarle en contra a Sunak en su carrera política, advierte The Guardian, que en su publicación menciona las críticas que recibió el nuevo primer ministro por sus mocasines de Prada de 500 euros o una taza de café de 200 euros. Sin embargo, Sunak ya aclaró a la prensa que no tiene ningún reparo en responder cualquier cuestión sobre su fortuna.