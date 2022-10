"Gracias por estos 35 años de periodismo, y por hacer el diario que hoy seguimos leyendo". Las palabras de Víctor Heredia, momentos antes de que todos los artistas reunidos sobre el escenario interpretaran, juntos, "Todavía cantamos", sintetizaron lo que sentido y expresado en una tarde-noche en la que la música fue la protagonista, y en la que también hubo recuerdos, reconocimientos y agradecimientos compartidos. La celebración de los 35 años de Página/12 reunió el martes a artistas, referentes de la cultura, la política y los derechos humanos, funcionarios, legisladores, periodistas y lectores. León Gieco, Litto Nebbia, Víctor Heredia, Lidia Borda, entre muchos y muchas, en un concierto colectivo con la dirección musical de Leo Sujatovich, pusieron música y emoción al festejo de cumpleaños.

Desde las plateas aplaudieron Taty Almeida, Nora Cortiñas y Lita Boitano; se sumó Hebe de Bonafini a través de un video, y Estela de Carlotto envió un saludo luego del festejo de su propio cumpleaños. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también envió su saludo por video, destacando la importancia del reciente lanzamiento de Buenos Aires/12. Estuvieron presentes los ministros del Interior, Wado de Pedro, de Cultura, Tristán Bauer, de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, de Justicia, Martín Soria, el viceministro Juan Martín Mena, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

También el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni, el presidente de la Cámara Federal de Casación, Alejandro Slokar, los ex ministros Nicolás Trotta y Elizabeth Gómez Alcorta, la ex titular de la AFI, Cristina Caamaño, el secretario general de ATE y secretario adjunto de CTA, Hugo "Cachorro" Godoy, María Laura Torre de Suteba, el legislador Matías Barroetaveña, la ex legisladora Gabriela Alegre, la actriz Cecilia Rossetto, fueron algunos de los invitados presentes.

Imagen: Rocío González.

Gieco --quien subió a tocar junto Antonio Druetta--, Nebbia, Heredia, Borda, Daniela Herrero, Tita Print, Luna Sujatovich, Diego Smolovich y la también periodista de este diario Irina Hauser, con Sujatovich al piano además de la dirección musical, se sumaron a lo que Gieco definió como "la peña de Página/12". Sonaron bellísimas versiones de "El desembarco", "A nuestros hijos", de Gieco; "Razón de vivir", el clásico de Heredia; "Días de conflicto", de Nebbia, "Barro tal vez", de Spinetta, por Lidia Borda, "San Francisco y el lobo", de Serú Girán, en la voz de Herrero; "Alfonsina y el mar", por Luna Sujatovich, el poema de Gabriel Celaya musicalizado por Paco Ibañez "La poesía es un arma cargada de futuro", y versiones propias de las y los artistas.

"Estoy feliz de volver a estar cantando en un cumpleaños de Página/12. Es el diario que leo y que quiero seguir leyendo. Lo leo dos veces: a la mañana, cuando lo recibo, y ahí marco algunas cosas que después leo a la noche. ¡El día que deje de salir en papel, me muero!", comenzó contando Gieco. Dio paso así a "la peña de Página/12", que se extendió entre temas clásicos y nuevas perlas, de la cumbia al tango y del rock nacional al folklore.

Imagen: Rocío González.





Seguir sosteniendo

Otro momento emotivo se vivió cuando la secretaría de Derechos Humanos entregó una placa en reconocimiento a la labor del diario. "Página/12 es un medio para seguir sosteniendo. Siempre que se buscan datos de los que todavía faltan el consejo que damos es: poné el recordatorio en Página con un contacto, y así es como han aparecido muchos relatos de compañeros que se desconocían. La tarea que ha hecho el diario con los recordatorios y con el seguimiento de los casos de lesa es enorme", valoró Pietragalla al momento de la entrega de la placa. Y pidió: "Tenemos que seguir sosteniendo la Memoria, Verdad y Justicia a pesar del poder judicial. No puede haber impunidad biológica".

Imagen: Rocío González.

"Parece mentira que hace 35 años que estamos haciendo esta experiencia cotidiana. Como dijo Ernesto Tiffemberg --uno de los fundadores del diario-- este es un diario que no podría existir sin democracia", expresó Nora Veiras, directora del diario y quien también forma parte del equipo periodístico desde sus inicios. "Hoy seguimos haciendo periodismo en defensa de la Memoria, Verdad y Justicia, de los derechos humanos, de la justicia social como pivotesque le dan sentido a este hacer cotidiano", completó. Y, dirigiéndose a las Madres, Familiares y referentes de derechos humanos ubicados en las primeras filas, reflexionó: "Sabemos que estamos del lado correcto si ellas y ellos nos están acompañando".

Imagen: Rocío González.

"Recibir esta placa ante la presencia de Norita, Taty, Lita, Hebe desde la pantalla, Estela en su saludo, y todos estos símbolos de la resistencia que son nuestro faro y nuestra guía, que nos sigan acompañando después de 35 años, nos muestra que algunas cosas hicimos bien", expresó Hugo Soriani, director general del diario. Recordó que también el Suterh acaba de cumplir 80 años, y agradeció a su titular, Víctor Santa María, y a la Fundación Octubre, a la cual actualmente pertenece el diario.

A su turno Victoria Ginzberg, secretaria de redacción de Página/12, recordó emocionada el momento en que fue a cubrir la conferencia de prensa en la que se anunció que Pietragalla Corti recuperaba su identidad, y Tristán Bauer destacó "las extraordinarias plumas que han pasado y siguen pasando por Página/12". Entre la música, los agradecimientos, los recuerdos y la proyección a futuro, el diario celebró así sus tres décadas y media.