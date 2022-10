El ministro de Interior, Eduardo Wado De Pedro, aseguró este jueves que “la mayoría de los gobernadores e intendentes del Frente (de Todos) no quieren que haya PASO” en 2023, una mirada que contrasta con la expresada este miércoles por el presidente Alberto Fernández, quien señaló en una entrevista que “el mejor camino” para elegir las candidaturas del próximo año es que haya PASO, “tal como lo manda la ley”.

"La gente está para definir, para votar, pero las discusiones internas se tienen que dar adentro de los partidos políticos porque eso revitaliza la discusión interna", dijo De Pedro este jueves, mostrándose a favor de la eliminación de las PASO. "La discusión es pública, el 100% de los gobernadores y gobernadoras se manifestó a favor de que no haya cuatro elecciones en el año", afirmó.



En esa discusión, remarcó, es el Presidente el que tiene la definición. "Somos un sistema presidencialista, la Presidencia es unipersonal, el que toma las decisiones es el presidente Alberto Fernández y por eso se generan tensiones y se discute públicamente, porque la mayoría de los gobernadores e intendentes quieren convencerlo de la idea que tienen ellos", resaltó en diálogo con El Destape Radio.

La postura de Alberto Fernández

Este miércoles, Alberto Fernández consideró que “el mejor camino” para elegir candidaturas para las elecciones del próximo año es que haya PASO, “tal como lo manda la ley”.

Respecto a la posibilidad de eliminar esa instancia, respondió, a diferencia de De Pedro, que él no tiene "el poder de poner o sacar la PASO”, sino que ese cambio sólo lo puede establecer el Congreso.

No obstante, aseguró que está “dispuesto a dar ese debate” y dejó claro que su postura es “que la gente participe” de la elección de “quién puede ser el mejor candidato”.

"El Frente no se va a romper"

Este jueves, De Pedro también se refirió a las tensiones internas dentro del oficialismo y aseveró que “el Frente no se va a romper, sino que tenemos que convocar".

"Yo vengo recorriendo, hablando mucho con todos los que confiaron en el gobierno de (Mauricio) Macri, especialmente, con sectores industriales, con empresarios que durante el gobierno de Cambiemos les fue mal y se fundieron”, dijo el ministro.

Y agregó, en ese sentido: “Muchas de esas empresas se volvieron a reactivar. Estoy convencido de que se puede armar algo con otros sectores. Tenemos que tener una generación que piense de forma colectiva” para ampliar la coalición oficialista.

Sobre las candidaturas del próximo año, afirmó que “en el Frente de Todos nosotros no discutimos cuestiones personales. No nos interesa quién va a ser candidato al igual que no nos interesó en 2019 cuando nos juntamos”.

“Nosotros pensamos en un proyecto de país que funcione para todos. Un modelo para recomponer el tejido productivo y la educación”, subrayó.

¿Wado presidente?

Consultado sobre una eventual candidatura a Presidente, De Pedro respondió que hará lo que le digan sus "compañeros y compañeras, los intendentes, la gente de la comunidad y los movimientos sociales". "Jamás me voy a poner en una posición donde yo tenga un objetivo personal sobre el del conjunto", aclaró en ese sentido.

Respecto a las declaraciones del diputado nacional Máximo Kirchner, quien dijo esta semana que no cree que Cristina Fernández de Kirchner se presente como candidata a presidenta el próximo año, expresó: "Yo creo que fue una opinión personal de él muy válida porque cada opinión de Máximo vale mucho".

"Máximo es al que más escucho. Tiene una visión, una memoria, una inteligencia en el análisis político...", sumó sobre el líder de La Cámpora.