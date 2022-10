En las efemérides del 22 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1949. Gratuidad universitaria en la Argentina

Un decreto de Juan Domingo Perón estable el acceso libre a las universidades nacionales. Por tal motivo, en la Argentina se recuerda la fecha como el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria.

1963. El segundo disco de los Beatles

Los Beatles lanzan su segundo LP, With the Beatles. Please please me se había editado en marzo del mismo año y el nuevo disco confirma la beatlemania.

1963. El asesinato de Kennedy

Es asesinado en Dallas el presidente norteamericano John Kennedy. Tres disparos alcanzan el auto descapotable en el que avanza por las calles de esa ciudad de Texas. Es llevado de urgencia a un hospital, pero no le pueden salvar la vida. El vice Lyndon Johnson jura esa noche como nuevo presidente. Las autoridades anuncian el arresto de Lee Harvey Oswald, que habría sido el único tirador desde un depósito de libros y que será asesinado dos días después por Jack Ruby, un empresario de la noche que dice actuar solo. La Comisión Warren determinará que Oswald actuó por su cuenta, aunque no aclara cómo un solo tirador pudo causar tantas heridas desde un único ángulo. La filmación casera de Abraham Zapruder, que captó el momento del asesinato, suma más interrogantes respecto de si hubo un segundo tirador y, por tanto, una conspiración. Se han sumado hipótesis sobre quién o quiénes decidieron el magnicidio: la CIA, la mafia, la URSS, Cuba. Las dudas persisten.



1963. Muere Aldous Huxley

Muere a los 69 años el escritor británico Aldous Huxley, autor de una de las mayores distopías del siglo XX: Un mundo feliz. Publicada en 1932, la novela anticipó el impacto de la tecnología en la vida cotidiana. También publicó otras novelas, como El genio y la diosa y La isla. También, el ensayo Las puertas de la percepción, un estudio sobre las drogas alucinógenas, cuyo título sirvió para bautizar a la banda The Doors. Miembro de una familia de intelectuales, su medio hermano Andrew, que cumplía años ese 22 de noviembre, había sido galardonado semanas antes con el Premio Nobel de Medicina.

1968. El Álbum Blanco

Sale a la venta el nuevo disco de los Beatles. La banda de Liverpool lanza una doble placa, bajo el sello Apple, la factoría cultural creada por el cuarteto. El nuevo disco tiene una portada de color blanco y el nombre de la banda, The Beatles, pero tendrá fama universal como el Álbum Blanco. El doble álbum contiene treinta canciones y una característica única en la producción beatle: el carácter marcadamente solista de los temas, un preanuncio de que el final del grupo podía estar cerca.



1975. Juan Carlos I, rey de España

Juan Carlos de Borbón se convierte en rey de España. 48 horas después de la muerte de Francisco Franco, y mientras continúa el desfile frente al ataúd del dictador, el nuevo monarca, designado en 1969 como sucesor al frente del Estado, jura ante las cortes franquistas. Es el comienzo de la transición a la democracia y de un reinado que se extenderá hasta 2014.



1990. La caída de Margaret Thatcher

La interna del Partido Conservador fuerza la renuncia de Margaret Thatcher como primer ministra del Reino Unido. Terminan once años y medio de gobierno, el período más extenso de cualquier premier en la historia británica. Thatcher, la primera mujer en gobernar el país, debe dar un paso al costado ante el avance de su rival partidario, Michael Heseltine y en medio del descontento popular. Desde 1979, el Reino Unido ha sufrido una profunda transformación: bajas de impuestos a los ricos, guerra declarada a los sindicatos (que sufren una derrota fenomenal en la huelga minera de 1984), creciente antieuropeísmo que derivará en el Brexit de 2016 (Thatcher es una crítica de la Unión Europea y su postura fue clave para no aceptar el euro), y una fuerte intransigencia de la premier, que no negocia con la guerrilla del IRA y opta por la fuerza para resolver la crisis de las Malvinas en 1982. John Major la sucede al frente del gobierno.



1993. Adiós a Anthony Burgess

El escritor británico Anthony Burgess muere a los 76 años. Su obra es prolífica, pero se lo recuerda sobre todo por la novela La naranja mecánica, de 1962, que llegaría al cine de la mano de Stanley Kubrick en 1971. La violación grupal, episodio central de la novela, está basada en un hecho real que inspiró la escritura del libro: el abuso de la esposa de Burgess a manos de cuatro soldados norteamericanos durante la Segunda Guerra.

2013. Magnus Carlsen, nuevo campeón del mundo de ajedrez

Comienza el reinado de Magnus Carlsen en el ajedrez. El noruego, próximo a cumplir 23 años, destrona en Madrás al indio Viswanathan Anand y se convierte en el nuevo campeón mundial. Desde entonces, se mantiene con el cetro. Considerado uno de los grandes jugadores de la historia, y uno de los principales deportistas de este siglo, Carlsen estuvo invicto durante 125 partidas entre agosto de 2018 y octubre de 2020.

2015. Macri se impone en el ballotage

Se realiza el primer ballotage de la historia argentina. Mauricio Macri derrota con el 51,4 por ciento de los votos a Daniel Scioli y se convierte en el sucesor de Cristina Fernández de Kirchner. El nuevo presidente lidera Cambiemos, una alianza del PRO, su partido, con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Pese al apoyo del tronco radical, es la primera vez, desde la vigencia de la Ley Sáenz Peña, que no obtiene la presidencia un candidato del PJ o la UCR, sino un representante de la derecha. El nuevo gobierno asume el 10 de diciembre.

Además, es el Día de la Música, por ser el día de Santa Cecilia, patrona de ese arte.

Y en la Argentina es el Día de la Flor Nacional, el ceibo.