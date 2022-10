Este jueves, el Senado bonaerense dio media sanción al proyecto de Ley de alcohol cero al volante. La iniciativa pasara a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

El senador provincial y titular de la Comisión de Adicciones, Walter Torchio, destacó el consenso entre oposición y oficialismo en la Cámara y sostuvo: "Es una una demanda de parte de la sociedad y, fundamentalmente, de aquellos que han perdido algún familiar o algún conocido en un accidente de tránsito".

"Se generó un fondo a los efectos de que los 135 municipios puedan contar con recursos para que puedan llevar adelante las medidas. La ley por sí sola no alcanza. Es necesario llevar adelante prácticas para generar conciencia y educar", manifestó el legislador bonaerense en Branca De Vuelta.

El proyecto pretende llevar de 0,5 a 0 la graduación alcohólica por litro de sangre y aplica penas como la retención de la licencia e inhabilitación, multas y arresto: "No estamos diciendo que no se puede tomar, estamos diciendo que el que toma no debería conducir", subrayó Torchio.

Por último, concluyó: "En mi época de estudiante universitario los docentes fumaban en el aula y no llamaba la atención. Parecía una utopía que se pudiera cambiar ese hábito. Sin embargo, se trabajó con la educación, se trabajó generando conciencia y se logró modificar".