Es sabido que Diego Armando Maradona es una figura icónica no sólo en la Argentina, sino también en Italia. Por eso tiene sentido que la primera participación de la Cancillería argentina en el insigne festival de cómics de Lucca, Italia, tenga al futbolista como figura central. Para homenajearlo, el artista plástico y humorista de Página/12 Miguel Rep presentará allí Diego. Nacido para molestar, su biografía ilustrada del capitán del ‘86. Rep, premiado en el festival junto a Chris Ware y Milo Manara, compartirá escenario con Rosa Tiziana Bruno y Giuseppe Guida, autores de otra novela gráfica dedicada al futbolista: Diego – Maradona, non solo calcio.

La presencia de los argentinos en el festival de Lucca es una constante desde hace años. Si la embrionaria historieta argentina de comienzos del siglo XX tuvo influencia de autores peninsulares, algo que se reforzó más tarde, la progresiva caída de la industria local hacia mediados de los ’60 llevó a muchos autores argentinos a probar suerte en el mercado del fumetti, un mercado donde subsisten modelos de producción más industriales. Lucca, en particular, siempre fue una plaza generosa con los argentinos, que premió con sus famosos galardones Yellow Kid a figuras como Carlos Trillo y Horacio Altuna, entre otros. Además, es uno de los encuentros del noveno arte más prestigiosos de Europa.

Además de su actividad de este domingo en Lucca, Rep presentó Nacido para molestar en Roma, junto a la directora de Asuntos Culturales de la Cancillería, Paula Vázquez, y al embajador en Italia, Roberto Carlés, al abrir una semana de actividades en la Casa Argentina de la capital italiana. Roma celebró la “Semana del arte” y allí Rep expuso dibujos suyos en la sede cultural de la capital italiana y compartió espacio en la Vía Veneto junto a una muestra de fotos de Luciana Abait y una exposición de Karina Chechik.

“Diego es un héroe del Conurbano, no solo del bonaerense, sino del Conurbano mundial”, planteó Rep al presentar el libro de 192 páginas editado a fines de 2021 en el que el dibujante repasa con su estilo característico la vida del mejor futbolista de la historia. “Jamás pensé que iba a hacer un libro sobre Maradona, que era un compañero de ruta y una especie de semi-Dios argentino”, reconoció el artista al recordar la génesis de la obra que llevará al festival de cómics más grande de Italia, en Lucca.

Para Rep, “Maradona va a terminar siendo un Diosito pagano pero que viene con los milagros y desaciertos conocidos por todos. Se va a generar una leyenda que habla mucho de lo argentino”. El ilustrador volvió sobre esta idea al señalar que las imágenes de su trabajo proponen ver a Maradona casi como un fenómeno religioso. “Ese componente está presente en casi todo el libro. Y es algo que ha percibido el pueblo argentino con, por ejemplo, la Iglesia maradoniana”, apuntó.

“En cada cosa de lo que los argentinos hacemos hay un Maradona”, sintetizó el periodista Daniel Arcucci cuando acompañó a Rep en la presentación nacional del libro, hace casi un año. En esa conferencia, relatada para este medio por Emanuel Respighi, Arcuci señalaba que “lo difícil siempre con Diego es no ser reiterativo, no caer en lo obvio, no caer en el endiosamiento lineal. No es justo recordar al Maradona que nos conviene, el que nos gusta. No es justo con él porque seríamos condescendientes con alguien que nunca lo fue. Lu maravilloso de Diego, justamente, fue su imperfección, que bien está representada en libro”.

En esa charla, Rep reconoció haber podido entender al futbolista a partir de dibujarlo. “En mi vida soy bastante superficial, pero cuando dibujo suelo serlo menos, porque tengo que estudiar al personaje, pensarlo y escucharlo", declaró entonces. "A Maradona lo entiendo mucho más ahora que lo dibujé. Me pasó lo mismo con Evita. Si no hubiese dibujado a Maradona, hubiera pasado por mi vida solo como el maravilloso jugador que fue. Ahora lo comprendo. Mi manera de comprender es siempre a través del humor”.