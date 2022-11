El italiano Francesco Bagnaia, con Ducati, se consagró hoy campeón mundial de Moto GP, tras ubicarse en la octava posición en el Gran Premio de Valencia, última fecha del campeonato de la especialidad, que se realizó en el trazado "Ricardo Tormo", que ganó el español Alex Rins con Suzuki.



La novena posición que obtuvo hoy el turinés Francesco "Pecco" Bagnaia, le alcanzó para doblegar al francés Fabio Quartararo (Yamaha), campeón saliente, que culminó cuarto, pero el ex titular de la categoría para retener el título, debía ganar la carrera y el africano no tenía que sumar puntos.



Habia 25 puntos en juego y "Pecco" aventajaba por dos unidades a Quartaro, y el italiano se cuidó mucho en no cometer ningún error en pista, situación que logró, y éso le sirvió para obtener el título en la categoría reina.



En el inicio, con una gran partida Alex Rins le ganó la pulseada a todos para superar la primera línea y ser el líder, dejando atrás a sus compatriotas Martín y Márquez para el delirio del público.

Detrás, Bagnaia también tuvo un muy buen inicio para saltar al quinto lugar, superando a Quartararo y cumpliendo de arranque con lo que necesitaba para quedarse con el campeonato.



Sin embargo, Quartararo se encargó de cambiar posiciones con Pecco para ir por los primeros puestos. En el medio, Aleix Espargaró sufrió problemas en el motor de su Aprilia y debió abandonar, poniendo punto final a un muy buen año en el que ganó en Argentina su primer GP y además mantuvo las chances de campeonato hasta la fecha en Sepang.



Detrás, Bagnaia empezaba a caer en el clasificador, superado por Brad Binder, Miguel Oliveira y Luca Marini para caer a la octava colocación.



De todas maneras pudo recuperar el séptimo puesto acercándose a las últimas diez.



Con la caída de Márquez, que estaba en el tercer lugar, Quartararo pasó a ser cuarto de la competencia mientras Bagnaia bajaba, pero así y todo no le alcanzaba para revertir la situación en la tabla de posiciones.



A eso le debió sumar que Binder no se conformó y fue por él, para dejarlo al francés en la quinta colocación y complicarlo aún más en la búsqueda del bicampeonato.



Pese a que los rivales lo seguían superando y él no ofrecía resistencia alguna, las matemáticas lo acompañaban a Pecco que desde el noveno lugar que pasó a ser octavo con la caída de su compañero Jack Miller a cinco del final.



Con tantos pilotos yendo al piso o abandonando, la situación era inmejorable para el italiano que a tres vueltas del final no se caía del top 10 y su rival estaba cuarto y lejos de los del podio.



Con un final muy entretenido en el que Pecco administró su ventaja en el campeonato hasta el final, el italiano cerró en la octava posición, se cumplieron los pronósticos y consiguió su primer título en el Moto GP.



Un curso realmente intenso para Bagnaia, que no había empezado de la mejor manera para él en las primeras fechas, pero que con constancia y a base de hacer andar una de las mejores motos de la grilla, sumó notablemente para ser campeón.



De parte de Quartararo un año intachable, en el que fue líder en la primera parte de la temporada y, si bien se cayó en los últimos meses, nunca dejó de pelear por retener la corona.