Este martes fue la última de las 10 presentaciones de Coldplay en Argentina. La banda británica rompió el récord de cantidad de recitales consecutivos en el estadio de River Plate con una decena de noches donde cerca de 600 mil fans cantaron sus canciones y disfrutaron del show de luces. Pero además, el grupo británico dejó nueve perlas para el recuerdo.



1. La zapada de Chris Martin con los empleados de un local de instrumentos

El jueves 27 de octubre, el líder del conjunto británico dejó otra perla en un local de instrumentos musicales del microcentro porteño.

El artista ingresó y tomó por sorpresa a un grupo de empleados: tocó un par de canciones y, además de comprarles una guitarra, les regaló unas entradas para ver al grupo británico en River. “Lo más loco es que nos invitó a zapar unos temitas con él”, contó Lucca, uno de los empleados de ese comercio.

2. La invitación a Jin, estrella de BTS

Una de las primeras sorpresas en los shows de Coldplay fue cuando invitaron a la estrella surcoreana Jin, del grupo de K-pop BTS, en la tercera de sus funciones. Chris Martin contó que la colaboración con el artista asiático fue “una de las mejores” de su carrera. Acto seguido, el invitado salió al escenario y recibió la ovación del público.



Juntos, cantaron "The Astronaut", canción que compusieron entre ambos. "Gracias Argentina", sostuvo el líder de BTS justo antes de retirarse.

3. Tini cantó dos temas con Chris Martin y fue furor

En su quinto recital, la banda inglesa invitó a la cantante Martina Stoessel, más conocida como Tini. La estrella pop cantó dos temas junto a Martin, uno de Coldplay –"Let somebody go"– y uno de ella –"Carne y hueso"–, que causaron furor entre el público.

“Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me pasó en la vida. Estoy extremadamente feliz”, dijo emocionada en medio del estadio Monumental. “Gracias, Tini”, respondió Martin.

4. Un pedido de casamiento en medio del show

En una de las funciones, un joven –Benjamín– conmovió al resto de los espectadores cuando se arrodilló, sacó un anillo y le pidió casamiento a su novia, Macarena, mientras de fondo sonaba "Yellow", uno de los clásicos de la banda. La chica aceptó y alrededor estallaron los aplausos. En pocos minutos, el emotivo video se hizo viral en las redes sociales y superó el millón de reproducciones en TikTok.

5. Los paseos de la banda por la Ciudad

En su larga estadía en el país, los integrantes de Coldplay también recorrieron las calles de la Ciudad. El bajista Guy Berryman, es el único que tiene cuenta de Instagram, donde venía compartiendo sus visitas a distintos puntos turísticos, como el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, el Mercado de Pulgas y un local de zapatos de cuero hechos a mano.

En los últimos días, compartió en sus redes sociales un momento de disfrute del grupo en la previa del anteúltimo de sus shows en River. “Pasando el mejor momento aquí en Buenos Aires. Gracias a todos por venir a nuestros shows”, comentó en su publicación, que tuvo más de 115 mil me gusta.

6. La invitación a dos exSoda y una frase Gustavo Cerati tatuada para siempre



En todos sus recitales en Buenos Aires, Coldplay homenajeó a Soda Stereo haciendo sonar “De música ligera”. Pero la última sorpresa de la banda inglesa fue un paso más allá: invitó a Zeta Bossio y Charly Alberti a subir al escenario para tocar esa canción y también “Persiana americana”. Luego de tocar los dos clásicos del rock nacional, Martin agradeció a los dos músicos, miró al cielo y se lo dedicó a Cerati. "Para los que ya no están", sostuvo.

Pero su fanatismo por el cantante argentino no terminó ahí. Justo antes del último de sus 10 shows, el frontman de Coldplay se tatuó en su antebrazo ‘Gracias totales’, la icónica frase de Cerati. La fundadora de Cucu Studio, Zina Samoletova, compartió en sus redes sociales imágenes con el músico y la foto del tatuaje. “Me pidió que hiciera todo a mano alzada”, contó.

7. Dakota Johnson estuvo en uno de los recitales y recorrió San Telmo

La función del viernes pasado fue especial para Martin. Entre el público estuvo su pareja, Dakota Jonhnson, la actriz de 50 Sombras de Grey. La estrella de Hollywood se llevó la mirada de los fanáticos que la rodeaban, que aprovecharon para registrar su presencia con sus cámaras.

En su paso por Buenos Aires, Johnson aprovechó para recorrer el barrio de San Telmo, donde visitó una bodega, compró algunos vinos y se sacó fotos con fans.

8. Transmisión en vivo de dos de sus recitales

Ante el récord de entradas vendidas, Coldplay decidió transmitir en vivo en cines de más de 70 países de todo el mundo dos de sus 10 shows en River Plate. En Argentina, a un precio de $2.500 cada una, los espectadores disfrutaron el recital en la pantalla grande de los cines Hoyts, Cinemark y Cinépolis.

9. Dólar Coldplay

Las repercusiones por la llegada de Coldplay a la Argentina se dieron incluso en los momentos previos a su arribo al país. Semanas antes de los 10 recitales de la banda, el Gobierno nacional implementó un desdoblamiento cambiario formal que consistió en mantener el dólar oficial para importaciones esenciales y lograr un intermedio entre el oficial, los financieros y el blue, para todos aquellos pedidos de dólares no esenciales al BCRA.

Así, el denominado “dólar Coldplay”, permite que las producciones internacionales puedan llevarse las divisas ganadas con sus shows en el país, con un recargo del 30 por ciento sobre el valor del tipo de cambio oficial; en vez de recurrir a las cotizaciones paralelas.

¿La vuelta de Coldplay a la Argentina en 2023?



Los 10 recitales en Buenos Aires parecen no haber sido suficientes, porque en las últimas horas comenzó a crecer el rumor de que, como el grupo británico volverá al continente para sus shows reprogramados en Brasil, podrían aprovechar para regresar a Argentina. “Coldplay 2023” se convirtió en tendencia como una de las búsquedas con mayor volumen en Google.



Los shows en Brasil se reprogramaron a raíz de un problema de salud de Martin. Así, los interpretes de hits como “Fix you” y “The Scientist” suspendieron sus shows en Brasil –dos en Río de Janeiro y seis en San Pablo— que iban a realizarse entre el 11 y 22 de octubre.



Debido a la infección pulmonar en el líder de la banda –de la que luego se recuperó– esas presentaciones se pasaron para marzo de 2023.





