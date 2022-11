Argentina fue sede de los campeonatos mundiales de los deportes en patín. Por decisión de la Federación Internacional, desde el 2017 todos los deportes del patín, se reúnen en una cita mundialista que determina los campeones mundiales en sus diferentes disciplinas deportivas. Ya pasó la primera experiencia en China 2017, luego llegó España 2019 y este año, luego de la pandemia, llegaron a Argentina, con sede en Buenos Aires y San Juan.



El hockey sobre patines disputa habitualmente en cada WSG, los campeonatos ecuménicos solo en tres categorías: la Sub 19 masculina, y las seniors femenina y masculina. Nunca antes en las dos experiencias previas, una misma nación se había alzado con la “Triple Corona”, hasta esta edición que Argentina logra lo que antes nadie logró: dominar los tres principales campeonatos mundiales de hockey sobre patines.

La pasión con que se vive el hockey sobre patines en San Juan, hace del estadio Aldo Cantoni la “Catedral” Mundial de este deporte, bautizado así por todo el ambiente hockístico internacional, y es aquí, donde en los WSG 2022, Argentina se coronó Campeón en las tres categorías, una hazaña que nadie pudo lograr.

España estuvo muy cerca de lograrlo en el 2017, siendo campeona en seniors femenino y masculino, pero no pudo coronarse en Sub 19, siendo subcampeón por detrás de Portugal.En Barcelona 2019, los ibéricos también estuvieron muy cerca, ya que siendo locales fueron campeones en senior femenino y en Sub 19, pero la selección masculina senior no accedió a la final, quedando relegada al tercer lugar.

Con más de 8000 espectadores en cada una de las tres finales, el Estadio Aldo Cantoni ubicado en el Parque de Mayo de la capital sanjuanina, estalló con cada grito de gol de sus selecciones. En primer turno fue la selección masculina Sub 19. Los junior argentinos dirigidos por Juan Manuel Garcés, derrotaron en la final a Italia por 4 a 1 con dos goles de Joaquín Olmos y uno de Giuliano Giuliani y Lucas Bridges, chicos surgidos de la enorme cantera de talentos que producen los clubes sanjuaninos de hockey sobre patines y que al igual que los valores de Mendoza, nutren las principales ligas europeas, en España, Portugal e Italia.

Los mundiales Sub 19 se disputan desde Cali, Colombia 1999. Desde este inicio se han disputado 12 campeonatos mundiales y Argentina ganó tres títulos (Cali COL 1999, Malargüe ARG 2005 y San Juan ARG 2022), fue subcampeón en dos ocasiones (Montevideo URU 2003 y Barcelona ESP 2019) y tercero o medalla de bronce en tres más (Viña del Mar CHI 2002, Santiago CHI 2007 y Cartagena COL 2013).

Párrafo aparte para la selección Argentina femenina seniors, denominadas “Las Águilas”. En el corto historial de los mundiales, ya han ganado seis títulos mundiales, record que muy pocos deportes en nuestro país han logrado. El primer mundial se jugó en Springe, Alemania y Argentina no participó. Recién en 1998 logra el primero de sus campeonatos mundiales en Buenos Aires. Luego llegarán Portugal 2002, Wuppertal en Alemania 2004, Alcobendas en España en 2010, Turcoing en Francia 2014 y el recientemente logrado San Juan Argentina 2022, ganándole la final a España por 3 a 0, con dos goles de Julieta Fernández y uno de Adriana Soto.

Y a los 9 títulos mundiales logrados entre el Sub 19 y las Águilas, debemos sumarle los seis de la Senior Masculina. En total son 15 títulos mundiales, record que ninguna disciplina deportiva de conjunto ha logrado en nuestro país. Incluso estas tres selecciones nacionales, son las únicas que ostentan en este momento títulos del mundo, un lujo que actualmente se da solamente el Hockey sobre Patines.

En una final electrizante, que comenzó adversa, ya que Argentina perdía por 2 a 0, la garra nacional pudo más y con el enorme empuje de las 8000 almas en el estadio Aldo Cantoni, pudo dar vuelta el resultado para ganarle a Portugal por 4 a 2 y dar rienda al festejo descontrolado de los sanjuaninos y los argentinos que lo siguieron televisivamente.

Con dos goles de Pablo Álvarez, figura del partido, uno de Carlos Nicolía y el último Ezequiel Mena, Argentina suma se sexta corona senior masculina luego de ganar su primer título Mundial en este mismo Palacio de los deportes en 1978, en Novara, Italia en 1984, luego vino Recife en Brasil en 1995, al que le siguió Reus en España 1999 y el último llegó en 2015, en La RodreSuryon en Francia.

El hockey sobre Patines alza hoy su Triple Corona. Lo hace antes que nadie en el mundo. Ojalá que los laureles de este deporte tan apasionante llegue a todos los rincones de la Argentina.