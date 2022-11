La disputa por la silla del Consejo de la Magistratura volverá a producir tensiones en corto tiempo. Martín Doñate espera poder ocupar la silla para la que fue designado ayer por el Senado. Y Juntos por el Cambio, con Luis Juez a la cabeza, intentará que no lo haga.



La oposición analiza presentar un amparo ante la Justicia y si fracasa en primera instancia ya no apelará ante la Cámara como lo hizo la vez anterior. Jugará a seguro con una presentación directa ante la Corte Suprema a través del mecanismo del Per Saltum, según contaron a este diario. La movida los llevará más rápido a la mesa donde tienen altas chances de ganar.



Hasta ahora, la Corte validó un planteo de JxC, rechazado en primera y segunda instancia. El fallo ordenó reemplazar a Doñate por Juez pero estaba limitado a la actual composición del Consejo y no a la que entra en vigencia la semana próxima. JxC tirará de ese antecedente para volver a conseguir el mismo resultado.



Mientras tanto, el martes 22 empieza una semana clave. Ese día, la Corte tomará juramento a los nuevos consejeros de los otros estamentos: abogados, jueces y académicos. La duda es qué hará con Doñate. Los supremos va a verse las caras a fines de esa misma semana para un acuerdo. Es posible que discutan el tema en esa ocasión. Doñate podría asumir su banca como hizo la vez pasada y ocuparla mientras dura el combate judicial.