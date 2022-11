Luego de anunciar las fechas de la reprogramación de los shows en Brasil—que debieron suspenderse debido a un problema de salud de Chris Martin—Coldplay anunció un tercer y último show en Río de Janeiro, el 28 de marzo. Será en el marco de la gira "Music Of The Spheres", la cual trajo al grupo a realizar 10 conciertos en Argentina.

“Tercer y último espectáculo en Río de Janeiro. Será el 28 de marzo de 2023. Entradas a la venta este martes 22 de noviembre”, anunció la la banda británica a través de Twitter.

Los shows que se realizarán el 25 y 26 de marzo, son los que, en un principio, iban a realizarse el 11 y 12 de octubre, pero debieron suspenderse “para priorizar la salud de Chris”, según habían informado en un comunicado.

Los shows de San Pablo que estaban programados para el 15, 16, 18, 19, 21 y 22 de octubre se pasaron para el 10, 11, 13, 14, 17 y 18 de marzo, respectivamente.

Semanas atrás, la banda había sumado dos fechas más en ese país, para el 21 y 22 de marzo en Curitiba. De esta forma, serán 11 los conciertos que brindarán en Brasil.

La gira de Coldplay

La gira “Music Of The Spheres” fue anunciada el 14 de octubre de 2021, un día antes del lanzamiento del álbum homónimo. Junto con el anuncio del tour, publicaron un plan detallando que el desarrollo de la misma demandará un 50% menos de dióxido de carbono en comparación con “A Head Full of Dreams Tour”, que realizaron entre 2016 y 2017.

Para lograrlo, llevaron a cabo diferentes medidas: con BMW crearon la primera batería de espectáculo móvil y recargable para cada concierto; utilizaron materiales ligeros reutilizables para el armado en escena y se comprometieron a plantar un árbol por cada entrada vendida.