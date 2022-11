El portugués Cristiano Ronaldo deja el Manchester United tras llegar a un “mutuo acuerdo, con efecto inmediato”, anunció este martes el club en un escueto comunicado en el que confirmaron el final de la segunda etapa del delantero en el conjunto británico, cuando todavía le quedaban seis meses del vínculo que finalizaba en junio de 2023.

"El club le da las gracias por su inmensa contribución a lo largo de sus dos etapas en Old Trafford, marcando 145 goles en 346 partidos, y le desea, así como a su familia, un buen futuro", añadió el Manchester United sobre la marcha de Ronaldo. “El club continuará enfocado en el progreso que el equipo ha logrado bajo la conducción de Erik ten Hag para llegar al éxito dentro de la cancha”, culminó.

La salida del jugador parecía definitiva desde el 16 de noviembre, cuando el club removió su imagen de los carteles publicitarios del estadio.

Por estas horas, el portugués de 37 años se encuentra en la concentración de la selección de Portugal, a la espera del debut en la Copa del Mundo ante Ghana, por el Grupo H, que será este jueves a las 13 (hora argentina) en el estadio 974.

El vínculo entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United

El vínculo entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United venía desgastado y se precipitó luego de las declaraciones que el futbolista brindó a la televisión inglesa hace algunas semanas, en las que dijo sentirse “traicionado” por algunas personas de la institución.

"El Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador sino también el resto de las personas que rodean al club. Siento que algunas personas no me quieren en el Manchester United, no sólo este año sino también la temporada pasada", dijo en ese entonces.

Al referirse a sus últimos entrenadores en el United, dijo que sólo respeta al noruego Ole Gunnar Solskjaer, quien fue despedido apenas unas semanas después del regreso de Cristiano Ronaldo al club.

Sobre Ralf Rangnick disparó: "Si ni siquiera es entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United?". Y de Erik Ten Hag, que suspendió a CR7 por negarse a ser sustituido en el último minuto contra el Tottenham, dijo: "No le tengo respeto porque no me muestra respeto”.

Al concluir, Cristiano, que perdió en la primavera pasada a uno de sus hijos recién nacido, explicó que sintió "falta de empatía" por parte del club y que no participó en la pretemporada del equipo porque su hija de tres meses estaba hospitalizada. "Mi familia es todo para mí. Incluso más ahora después de lo que hemos pasado este año", admitió.

El paso de Cristiano Ronaldo por Manchester United

Cristiano Ronaldo llegó en la temporada 2003/2004, procedente de Sporting Lisboa, y se quedó hasta la 2008/2009, cuando decidió marcharse al Real Madrid. Regresó en la 2021/2022 para pasar un año y medio más. En total, disputó 346 partidos con la camiseta roja, con un total de 145 goles y 66 asistencias.

Además, consiguió 10 títulos: dos Copas de la Liga, una FA Cup, dos Supercopas, tres Premier League, una Champions League y un Mundial de Clubes.