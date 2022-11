Por iniciativa del diputado nacional por el Frente de Todos (FDT) José Luis Gioja, hoy a las 11 se debatirá el proyecto de Ley para establecer como fecha inamovible el feriado nacional del 17 de agosto, que conmemora el Día del Paso a la Inmortalidad del Padre de la Patria, General don José de San Martín. De aprobarse, se girará al Senado.

“Que no sea trasladable y se tenga que hacer efectivo ese mismo día”, sostiene la propuesta del legislador y ex gobernador de San Juan. De aprobarse, se privará al sector turístico de un fin de semana largo en casos como el del 2023, donde el 17 de agosto cae un jueves. En ese sentido, no se podría correr el feriado para un viernes o un lunes con motivo de generar un descanso extendido.

El proyecto de ley de Gioja pide específicamente que el feriado conmemorativo del 17 de agosto -y no otra fecha patria-, no sea trasladable a los días lunes, según caiga en martes y miércoles, o a los viernes en caso de caer un jueves.

De esta manera, el feriado por el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín alcanzaría el rango de feriado inamovible que ya ostentan:

El 1 de enero (Año Nuevo)

Carnavales

El 24 de marzo (Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia)

El Viernes Santo

El 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas)

El 1 de mayo (Día Internacional del Trabajo)

El 25 de mayo (Revolución de Mayo)

El 20 de junio (Día de la Bandera)

El 9 de julio (Día de la Independencia)

El 8 de diciembre (Día de la Virgen)

El 25 de diciembre (Navidad)

Feriados trasladables 2023

En 2023 habrá tres feriados trasladables. Al menos, por ahora, hasta que se conozca la decisión de los diputados sobre el proyecto del sanjuanino José Luis Gioja. Así, según dicta el artículo 6 de la Ley 27.399, los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Así, se generarán otros tres fines de semana largo.

Lunes 21 de agosto - Paso a la Inmortalidad del Gerneral don José de San Martín (20 de agosto)

(20 de agosto) Lunes 16 de octubre - Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre)

(12 de octubre) Lunes 20 de noviembre - Día de la Soberanía Nacional (21 de noviembre)

Feriados 2023: cuándo cae Carnaval y Semana santa

En 2023 los feriados de carnaval serán el lunes 20 de febrero y el martes 21 de febrero, que generarán un fin de semana XXL, de cuatro días (Sabado 18, domingo 20, lunes 20 y martes 21 )

En tanto que la Semana Santa 2023 será jueves 6 de abril día no laborable, viernes 7 de abril feriado, sábado 8 y domingo 9 de abril, dando otro finde de cuatro días.