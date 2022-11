El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, señaló que el PRO podría hacer "una interna previa" a las PASO en la Ciudad de Buenos Aires para dirimir a su candidato, ya que consideró que si llegan con varios postulantes a las primarias, serían "funcionales a la división" y terminaría ganando el radical Martín Lousteau.



"Me gusta la competencia, siempre saca lo mejor de mí. Pero no deberíamos pensar, porque sería un error, que vamos a ir a la elección divididos en el PRO, porque eso sería funcional a que nos gane otro candidato", sostuvo el funcionario.



En declaraciones radiales, el primo del expresidente Mauricio Macri explicó que "el radicalismo definió tener un único candidato, que es Martín Lousteau, y eso le da presencia y fortaleza". Y aclaró: "La competencia no me preocupa, pero sí me importa que el PRO siga siendo la columna vertebral de Juntos por el Cambio en la Ciudad, las transformaciones que comenzaron con Mauricio y siguen con Horacio (Rodríguez Larreta), que esta Ciudad se siga gobernando desde nuestro espacio".

Al ser consultado sobre si su análisis incluye que alguno de los postulantes del PRO declinará su candidatura, Jorge Macri planteó: "Puede haber una interna previa, ¿por qué no?". "Es una opción que se está discutiendo en el propio partido. Una interna previa puede ser una solución", indicó el ministro porteño.

También se refirió al respaldo de Rodríguez Larreta a su par de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, para postularse en 2023: "Él también me apoyó y me apoya a mí y me menciona como uno de los posibles candidatos. Además tengo la suerte de haber recibido el apoyo de Mauricio, de Patricia (Bullrich), de (Federico) Pinedo, de (Cristian) Ritondo".